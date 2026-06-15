Betona Havuç ve Pancar Atıkları Eklenerek Daha Sürdürülebilir Yapılar Hedefleniyor
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Kaynak: https://www.lancaster.ac.uk/news/vege...
Bilim insanları, inşaat sektöründe daha çevreci ve dayanıklı malzemeler geliştirmek için bu kez mutfak atıklarına yöneldi. Havuç ve şeker pancarı liflerinden elde edilen nano parçacıkların betona eklenmesiyle, daha az çimento kullanarak daha güçlü yapı malzemeleri üretilebileceği ortaya çıktı.
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İnşaat sektöründe çevre dostu malzeme arayışları sürerken, bilim insanlarından dikkat çekici bir çalışma geldi.
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Daha Az Çimento ile Aynı Dayanıklılık
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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