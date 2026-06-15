Betona Havuç ve Pancar Atıkları Eklenerek Daha Sürdürülebilir Yapılar Hedefleniyor

Yapılan ilk deneylerde, bitkisel nanoplateletlerin betonun iç yapısında önemli bir rol oynadığı görüldü. Bu parçacıkların, betonun dayanıklılığını sağlayan kalsiyum silikat hidrat oluşumunu artırdığı belirlendi.

Araştırmacılara göre bu yöntem sayesinde beton üretiminde metreküp başına yaklaşık 40 kilogram daha az çimento kullanılması mümkün olabilir. Çimento üretiminin küresel karbon salımında önemli bir paya sahip olması nedeniyle bu gelişme, sürdürülebilir inşaat teknolojileri açısından büyük önem taşıyor.

Mutfak Atıkları Geleceğin Yapı Malzemesi Olabilir

Çalışmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise kullanılan hammaddelerin yeni bir kaynak yaratmak yerine mevcut atıklardan elde edilmesi. Normalde gıda üretim süreçlerinde ortaya çıkan havuç ve pancar lifleri, bu yöntemle yüksek performanslı yapı malzemelerine dönüştürülebiliyor.

Uzmanlar, bitki kökenli nanoplateletlerin betonun daha sıkı bir iç yapıya kavuşmasına yardımcı olabileceğini ve bunun da çatlak oluşumunu azaltarak yapıların ömrünü uzatabileceğini belirtiyor.

Araştırma henüz erken aşamada olsa da elde edilen sonuçlar, tarımsal atıkların yalnızca çevresel bir yük olmaktan çıkıp geleceğin inşaat teknolojilerinde değerli bir bileşene dönüşebileceğini gösteriyor.