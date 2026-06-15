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Yaşam
Betona Havuç ve Pancar Atıkları Eklenerek Daha Sürdürülebilir Yapılar Hedefleniyor

Betona Havuç ve Pancar Atıkları Eklenerek Daha Sürdürülebilir Yapılar Hedefleniyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 22:22
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Bilim insanları, inşaat sektöründe daha çevreci ve dayanıklı malzemeler geliştirmek için bu kez mutfak atıklarına yöneldi. Havuç ve şeker pancarı liflerinden elde edilen nano parçacıkların betona eklenmesiyle, daha az çimento kullanarak daha güçlü yapı malzemeleri üretilebileceği ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.lancaster.ac.uk/news/vege...
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İnşaat sektöründe çevre dostu malzeme arayışları sürerken, bilim insanlarından dikkat çekici bir çalışma geldi.

İnşaat sektöründe çevre dostu malzeme arayışları sürerken, bilim insanlarından dikkat çekici bir çalışma geldi.

Birleşik Krallık'taki Lancaster Üniversitesi ve Slovenya'daki Ljubljana Üniversitesi araştırmacıları, havuç ve şeker pancarı atıklarından elde edilen özel parçacıkları beton üretiminde kullanarak daha dayanıklı ve düşük karbonlu bir yapı malzemesi geliştirmeyi hedefliyor.

Araştırmacılar, gıda endüstrisinde genellikle atık olarak kalan havuç ve şeker pancarı liflerini nano ölçekte işleyerek 'nanoplatelet' adı verilen ince parçacıklara dönüştürdü. Elde edilen bu bitki bazlı malzemeler daha sonra beton karışımına eklenerek dayanıklılık üzerindeki etkileri test edildi.

Daha Az Çimento ile Aynı Dayanıklılık

Daha Az Çimento ile Aynı Dayanıklılık

Yapılan ilk deneylerde, bitkisel nanoplateletlerin betonun iç yapısında önemli bir rol oynadığı görüldü. Bu parçacıkların, betonun dayanıklılığını sağlayan kalsiyum silikat hidrat oluşumunu artırdığı belirlendi.

Araştırmacılara göre bu yöntem sayesinde beton üretiminde metreküp başına yaklaşık 40 kilogram daha az çimento kullanılması mümkün olabilir. Çimento üretiminin küresel karbon salımında önemli bir paya sahip olması nedeniyle bu gelişme, sürdürülebilir inşaat teknolojileri açısından büyük önem taşıyor.

Mutfak Atıkları Geleceğin Yapı Malzemesi Olabilir

Çalışmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise kullanılan hammaddelerin yeni bir kaynak yaratmak yerine mevcut atıklardan elde edilmesi. Normalde gıda üretim süreçlerinde ortaya çıkan havuç ve pancar lifleri, bu yöntemle yüksek performanslı yapı malzemelerine dönüştürülebiliyor.

Uzmanlar, bitki kökenli nanoplateletlerin betonun daha sıkı bir iç yapıya kavuşmasına yardımcı olabileceğini ve bunun da çatlak oluşumunu azaltarak yapıların ömrünü uzatabileceğini belirtiyor.

Araştırma henüz erken aşamada olsa da elde edilen sonuçlar, tarımsal atıkların yalnızca çevresel bir yük olmaktan çıkıp geleceğin inşaat teknolojilerinde değerli bir bileşene dönüşebileceğini gösteriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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