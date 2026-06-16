article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Basit Başparmak Testi Ciddi Kalp Hastalığı Riskini Ortaya Çıkarabilir

Bu Basit Başparmak Testi Ciddi Kalp Hastalığı Riskini Ortaya Çıkarabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 13:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Uzmanlar, yalnızca birkaç saniyede uygulanabilen basit bir başparmak testinin, bazı kişilerde ciddi bir kalp ve damar sorununun habercisi olabilecek ipuçları verebileceğini açıkladı. Belirti vermeden ilerleyebilen aort anevrizması, fark edilmediğinde hayati risk oluşturabiliyor. Ancak bu testin kesin bir teşhis yöntemi değil, yalnızca doktora başvurmayı gerektirebilecek bir uyarı işareti olduğu belirtiliyor.

Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzmanlar, yalnızca birkaç saniye süren basit bir başparmak testinin, bazı kişilerde ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilecek ipuçları verebileceğini açıkladı.

Uzmanlar, yalnızca birkaç saniye süren basit bir başparmak testinin, bazı kişilerde ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilecek ipuçları verebileceğini açıkladı.

Ancak bu testin tek başına bir teşhis yöntemi olmadığı, yalnızca doktor değerlendirmesi için bir uyarı işareti olarak görülebileceği belirtildi.

Söz konusu durum, kalpten karın bölgesine kadar kan taşıyan vücudun en büyük damarlarından biri olan aort damarında meydana gelen aort anevrizması olarak biliniyor. Bu rahatsızlıkta damar duvarı zaman içinde genişleyerek şişiyor.

Aort anevrizmaları çoğu zaman belirgin bir belirti göstermediği için fark edilmeden ilerleyebiliyor.

Aort anevrizmaları çoğu zaman belirgin bir belirti göstermediği için fark edilmeden ilerleyebiliyor.

Ancak damar genişlemesinin ciddi seviyelere ulaşması ve damarın yırtılması durumunda hayati tehlike oluşturabiliyor.

Daha önce Emilia Clarke da yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda bu durumun ne kadar ciddi olabileceğine dikkat çekmişti.

Uzmanlara göre “başparmak testi” olarak bilinen basit kontrol, özellikle bağ dokusu hastalıklarıyla ilişkili bazı riskleri fark etmeye yardımcı olabilir. Bunun nedeni ise eklem esnekliğinin, bazı durumlarda aort anevrizması riskini artırabilen hastalıklarla bağlantılı olabilmesi.

Test nasıl yapılıyor?

Test nasıl yapılıyor?

Kişinin avuç içini düz şekilde açıp başparmağını avuç içine doğru uzatması gerekiyor. Eğer başparmak avuç kenarını belirgin şekilde geçiyorsa, bu durum eklem gevşekliği veya aşırı esneklik göstergesi olabilir.

Koruyucu kardiyoloji uzmanı Dr. Tracy Paeschke, bu bulgunun bazı bağ dokusu hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini belirterek, özellikle Marfan sendromu ve Ehlers-Danlos sendromu gibi rahatsızlıkların aort anevrizması riskini artırabileceğini ifade etti.

2021 yılında yapılan bir araştırmada da pozitif başparmak bulgusuna sahip kişilerde, göğüsteki aortun genişlemesiyle ilişkili durumların görülme ihtimalinin daha yüksek olabileceği öne sürüldü.

Ancak uzmanlar, testin kesin bir teşhis yöntemi olmadığının altını çiziyor. Kardiyolog Dr. Marc Bonaca, başparmak testinin pozitif çıkmasının mutlaka anevrizma olduğu anlamına gelmediğini, yalnızca bazı kişilerde ileri değerlendirme gerektirebilecek bir işaret olabileceğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın