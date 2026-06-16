Bu Basit Başparmak Testi Ciddi Kalp Hastalığı Riskini Ortaya Çıkarabilir

Ancak bu testin tek başına bir teşhis yöntemi olmadığı, yalnızca doktor değerlendirmesi için bir uyarı işareti olarak görülebileceği belirtildi.

Söz konusu durum, kalpten karın bölgesine kadar kan taşıyan vücudun en büyük damarlarından biri olan aort damarında meydana gelen aort anevrizması olarak biliniyor. Bu rahatsızlıkta damar duvarı zaman içinde genişleyerek şişiyor.