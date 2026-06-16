Bu Basit Başparmak Testi Ciddi Kalp Hastalığı Riskini Ortaya Çıkarabilir
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Uzmanlar, yalnızca birkaç saniyede uygulanabilen basit bir başparmak testinin, bazı kişilerde ciddi bir kalp ve damar sorununun habercisi olabilecek ipuçları verebileceğini açıkladı. Belirti vermeden ilerleyebilen aort anevrizması, fark edilmediğinde hayati risk oluşturabiliyor. Ancak bu testin kesin bir teşhis yöntemi değil, yalnızca doktora başvurmayı gerektirebilecek bir uyarı işareti olduğu belirtiliyor.
Önemli uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.
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Uzmanlar, yalnızca birkaç saniye süren basit bir başparmak testinin, bazı kişilerde ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilecek ipuçları verebileceğini açıkladı.
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Aort anevrizmaları çoğu zaman belirgin bir belirti göstermediği için fark edilmeden ilerleyebiliyor.
Test nasıl yapılıyor?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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