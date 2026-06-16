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Yaşam
Mağarada 11.500 Yıl Süren Kutsal Kullanım Ortaya Çıktı

Mağarada 11.500 Yıl Süren Kutsal Kullanım Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 14:33
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İspanya’nın kuzeyindeki bir mağarada yapılan yeni analizler, alanın 11.500 yılı aşan bir süre boyunca farklı topluluklar tarafından ritüel amaçlarla ziyaret edildiğini ortaya koydu. Buzul Çağı’nın sonlarından Demir Çağı’na uzanan izler, mağaranın kuşaklar boyunca “kutsal bir hafıza alanı” olarak kullanıldığını gösteriyor. Bulgular, tarihöncesi insanların yeraltı mekânlarına yüklediği sembolik anlamı yeniden gündeme taşıyor.

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İspanya’nın kuzeyindeki İspanya sınırları içinde yer alan Burgos bölgesindeki Palomera Mağarası’nda yapılan yeni araştırmalar, tek bir mağara odasının binlerce yıl boyunca kesintisiz biçimde “kutsal alan” olarak kullanıldığını ortaya koydu.

İspanya’nın kuzeyindeki İspanya sınırları içinde yer alan Burgos bölgesindeki Palomera Mağarası’nda yapılan yeni araştırmalar, tek bir mağara odasının binlerce yıl boyunca kesintisiz biçimde “kutsal alan” olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Bulgular, Buzul Çağı’nın son dönemlerinden Demir Çağı’na kadar uzanan uzun bir zaman diliminde insan topluluklarının aynı mekâna tekrar tekrar döndüğünü gösteriyor.

Ojo Guareña Mağara Sistemi içinde yer alan Palomera Mağarası’nın en ulaşılması zor bölümlerinden biri olan Sala Keimada, girişten yaklaşık 290 metre içeride ve dar bir geçit üzerinden erişilebilen izole bir oda olarak tanımlanıyor. Araştırmacılara göre bu izolasyon, alanın günlük yaşamdan ziyade ritüel amaçlı kullanımını güçlendiren temel faktörlerden biri.

Bu bulgular, alanın Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı boyunca da düzenli aralıklarla ziyaret edildiğini ortaya koyuyor.

Bu bulgular, alanın Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı boyunca da düzenli aralıklarla ziyaret edildiğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, her yeni kültürel evrenin önceki dönemlere ait sanat ve izleri büyük ölçüde koruyarak üzerine kendi sembolik eklemelerini yaptığını belirtiyor. Bu durum, mağaranın yalnızca bir sığınak değil, aynı zamanda “biriktirilen kutsal bir hafıza mekânı” olarak değerlendirildiğine işaret ediyor.

En dikkat çekici keşiflerden biri ise kireçtaşı levhalar kullanılarak oluşturulmuş karmaşık bir yapının tespit edilmesi oldu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki ana taşın özenle biçimlendirilmiş olması ve çevresindeki oyma ile kömür izleri, bu alanın yoğun ritüel faaliyetlere sahne olduğunu gösteriyor.

Araştırma ekibi, Sala Keimada’nın İber Yarımadası’nda, tarihöncesi toplumların binlerce yıl boyunca aynı mağara alanlarını kutsal kabul ederek yeniden ziyaret ettiklerini kanıtlayan en güçlü örneklerden biri olduğunu vurguluyor. Bulgular, yeraltı dünyasının bu toplumlar için yalnızca fiziksel bir mekân değil, süreklilik gösteren bir inanç ve sembol sistemi olduğunu ortaya koyuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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