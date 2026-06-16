Mağarada 11.500 Yıl Süren Kutsal Kullanım Ortaya Çıktı

Araştırmacılar, her yeni kültürel evrenin önceki dönemlere ait sanat ve izleri büyük ölçüde koruyarak üzerine kendi sembolik eklemelerini yaptığını belirtiyor. Bu durum, mağaranın yalnızca bir sığınak değil, aynı zamanda “biriktirilen kutsal bir hafıza mekânı” olarak değerlendirildiğine işaret ediyor.

En dikkat çekici keşiflerden biri ise kireçtaşı levhalar kullanılarak oluşturulmuş karmaşık bir yapının tespit edilmesi oldu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki ana taşın özenle biçimlendirilmiş olması ve çevresindeki oyma ile kömür izleri, bu alanın yoğun ritüel faaliyetlere sahne olduğunu gösteriyor.

Araştırma ekibi, Sala Keimada’nın İber Yarımadası’nda, tarihöncesi toplumların binlerce yıl boyunca aynı mağara alanlarını kutsal kabul ederek yeniden ziyaret ettiklerini kanıtlayan en güçlü örneklerden biri olduğunu vurguluyor. Bulgular, yeraltı dünyasının bu toplumlar için yalnızca fiziksel bir mekân değil, süreklilik gösteren bir inanç ve sembol sistemi olduğunu ortaya koyuyor.