Mağarada 11.500 Yıl Süren Kutsal Kullanım Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İspanya’nın kuzeyindeki bir mağarada yapılan yeni analizler, alanın 11.500 yılı aşan bir süre boyunca farklı topluluklar tarafından ritüel amaçlarla ziyaret edildiğini ortaya koydu. Buzul Çağı’nın sonlarından Demir Çağı’na uzanan izler, mağaranın kuşaklar boyunca “kutsal bir hafıza alanı” olarak kullanıldığını gösteriyor. Bulgular, tarihöncesi insanların yeraltı mekânlarına yüklediği sembolik anlamı yeniden gündeme taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanya’nın kuzeyindeki İspanya sınırları içinde yer alan Burgos bölgesindeki Palomera Mağarası’nda yapılan yeni araştırmalar, tek bir mağara odasının binlerce yıl boyunca kesintisiz biçimde “kutsal alan” olarak kullanıldığını ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu bulgular, alanın Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı boyunca da düzenli aralıklarla ziyaret edildiğini ortaya koyuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın