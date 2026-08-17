Balat'ın Sokaklarında "Haysiyet" Yazıyor
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Kanal D’nin eylül ayında izleyiciyle buluşacak yeni dizisi “Haysiyet” için dikkat çekici bir tanıtım çalışması hayata geçirildi. Balat’ın kendine özgü mahalle kültüründen ilham alınan projede, semtin simgelerinden biri olan cumbalı evlerin arasına asılan çamaşırlara dizinin adı yazıldı.
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Tarihi semte “Haysiyet” dokunuşu
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