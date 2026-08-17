Balat'ın Sokaklarında "Haysiyet" Yazıyor

Binadan binaya uzanan çamaşırlardaki “Haysiyet” yazıları, Balat sakinleri ve semti ziyaret edenlerin merakını uyandırdı. Günlük yaşamın doğal bir parçası olan sokak manzarasına yapılan bu dokunuş, diziye yönelik ilgi ve merak duygusunu artırdı.

Güçlü oyuncu kadrosu

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği, Süreç Film imzalı Haysiyet’in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Güçlü hikâyesi ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım; Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk’ü bir araya getiriyor.