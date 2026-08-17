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Özgüven Kazanmanı Sağlayacak 10 Vücut Bakım Tüyosu

etiket Özgüven Kazanmanı Sağlayacak 10 Vücut Bakım Tüyosu

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 17:10
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Kendini iyi hissetmek sadece dış görünüşle değil, aynı zamanda vücudunla kurduğun bağ ile doğrudan ilgilidir. Sabahları aynaya baktığında ve kalabalık bir ortama girdiğinde duruşunu dikleştiren şu meşhur his, ufak ama etkili alışkanlıklarda gizli. Vücuduna gösterdiğin özen zihnine de pozitif sinyaller gönderir. Özgüvenini yerine getirecek ve günlük hayatına kolayca adapte edebileceğin o adımlara birlikte bakalım.

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1. Cildini temizlerken doğal nem dengesini bozmayan nazik ürünler tercih et.

Sıcak su ve sert sabunlar cildin koruyucu bariyerini zayıflatarak kuruluk hissi yaratır. Duş sırasında cildini germeyen ve nemlendiren temizleyiciler kullanmak teninde gün boyu yumuşak bir his bırakır. Kendi teninin içinde konforlu hissetmek özgüvenin ilk şartıdır.

2. Kuru fırçalama ile kan dolaşımını hızlandır.

Sabahları duşa girmeden önce at kılı bir fırça ile aşağıdan yukarıya doğru tüm vücudunu fırçalamak güne zinde başlamanı sağlar. Kuru fırçalama ölü derileri uzaklaştırırken tenine canlılık katar. Özgüvenin anahtarlarından biri!

3. Duşta kahve telvesiyle doğal bir peeling uygula.

3. Duşta kahve telvesiyle doğal bir peeling uygula.

Evde hazırladığın espressonun telvesini çöpe atmak yerine vücut peelingi olarak değerlendirebilirsin. İçine biraz zeytinyağı ekleyip cildine masaj yaparak uyguladığında teninin ne kadar pürüzsüzleştiğine şaşıracaksın. Pürüzsüz bir cilt her zaman iyi hissettirir.

4. Vücudunun nem dengesini banyo sonrasında hemen korumaya al.

4. Vücudunun nem dengesini banyo sonrasında hemen korumaya al.

Şu sıcak yaz aylarında sık sık duş alıyoruz ve cilt çabuk kuruyabiliyor. Duştan çıkar çıkmaz cildin hala hafif nemliyken süreceğin bir vücut losyonu nemi içeri hapseder. Kendi cilt tipine uygun hafif yapılı bir nemlendirici gün boyu rahat etmeni sağlar.

5. Temizlik hissini gün boyu taşımanı sağlayacak ferah kokular seç.

5. Temizlik hissini gün boyu taşımanı sağlayacak ferah kokular seç.

Güzel ve temiz kokmak özgüvenin en sessiz ama en güçlü destekçisidir. Yeni yıkanmış hissi veren hafif ve ferah kokulu vücut kremleri veya spreyler kullandığında girdiğin her ortamda kendini daha iyi hissedersin. Temiz bir tene uygulanan koku kalıcılığını daima korur.

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6. Tırnak bakımı ellerinin görünümünü tamamen yeniler.

6. Tırnak bakımı ellerinin görünümünü tamamen yeniler.

Eller gün içinde en çok kullandığımız ve dikkat çeken yerlerimizden biridir. Sadece temiz ve düzgün kesilmiş tırnaklar bile genel temizlik hissini artırır. Haftada bir kez tırnak etlerini yoğun bir el kremiyle nemlendirmek ve törpü yapmak bu temiz görünümü koruman için yeterlidir.

7. Güneş koruyucuyu sadece yüzüne değil, tüm vücuduna sür.

7. Güneş koruyucuyu sadece yüzüne değil, tüm vücuduna sür.

Leke problemi sadece yüzde değil kollarda veya dekolte bölgesinde de oluşabilir. Açıkta kalan bölgelere güneş kremi uygulamak cildin erken yaşlanmasını engeller. Sağlıklı ve lekesiz bir ten her zaman daha iyi hissettirir.

8. Ayak bakımını sadece yaz aylarına bırakma.

8. Ayak bakımını sadece yaz aylarına bırakma.

Kapalı ayakkabılar içinde bütün gün yorulan ayaklar özel bir ilgiyi hak eder. Gece yatmadan önce yoğun nemlendirici bir krem sürüp pamuklu çorap giymek topuk çatlaklarını büyük ölçüde onarır. Bakımlı ayaklar her adımda konfor demektir.

9. İstenmeyen tüylerden kurtulma sürecini cildine zarar vermeden yönet.

9. İstenmeyen tüylerden kurtulma sürecini cildine zarar vermeden yönet.

Hangi yöntemi tercih edersen et işlem sonrasında cildini mutlaka yatıştırmalısın. Tahriş olmuş veya kızarmış bir ten can sıkıcı olabilir. Cildi onaran ve ferahlatan bakım losyonları kullanarak bu bölgeleri rahatlatmak cildinin pürüzsüz görünmesini destekler.

10. Kaliteli bir uyku cildinin en büyük onarıcısıdır.

10. Kaliteli bir uyku cildinin en büyük onarıcısıdır.

Vücudun kendini yenileme süreci gece uykusunda gerçekleşir. Yeterli ve düzenli uyumadığında dışarıdan uyguladığın hiçbir yöntem tam olarak işe yaramaz. Güne dinlenmiş ve tazelenmiş bir tenle başlamak özgüvenini doğal yollardan artırır.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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