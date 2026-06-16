Uçak Kazasında Hayatta Kalma Şansını Etkileyen Koltuklar Açıklandı
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Uçak kazalarında “en güvenli koltuk neresi?” sorusu uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre tek bir doğru cevap yok; çünkü her kaza farklı senaryolarla gerçekleşiyor. Ancak bazı stratejik oturma tercihleri, hayatta kalma şansını etkileyebiliyor.
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Havacılık güvenliği uzmanları, uçak kazalarında hayatta kalma ihtimalini belirleyen en önemli faktörlerden birinin oturulan koltuk olduğunu ancak bunun sanıldığı kadar net bir “en güvenli yer” olmadığını vurguluyor.
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Uzmanlar, genel kanının aksine uçağın arka kısmının her zaman daha güvenli olmadığını, hatta bazı senaryolarda yangın ya da darbe etkisi nedeniyle bu bölgelerin daha riskli hale gelebileceğini ifade ediyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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