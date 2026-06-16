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Uçak Kazasında Hayatta Kalma Şansını Etkileyen Koltuklar Açıklandı

Uçak Kazasında Hayatta Kalma Şansını Etkileyen Koltuklar Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 16:56
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Uçak kazalarında “en güvenli koltuk neresi?” sorusu uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre tek bir doğru cevap yok; çünkü her kaza farklı senaryolarla gerçekleşiyor. Ancak bazı stratejik oturma tercihleri, hayatta kalma şansını etkileyebiliyor.

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Havacılık güvenliği uzmanları, uçak kazalarında hayatta kalma ihtimalini belirleyen en önemli faktörlerden birinin oturulan koltuk olduğunu ancak bunun sanıldığı kadar net bir “en güvenli yer” olmadığını vurguluyor.

Havacılık güvenliği uzmanları, uçak kazalarında hayatta kalma ihtimalini belirleyen en önemli faktörlerden birinin oturulan koltuk olduğunu ancak bunun sanıldığı kadar net bir “en güvenli yer” olmadığını vurguluyor.

Cranfield Institute for Safety, Risk and Reliability eski direktörü Helen Muir, her kazanın farklı şekilde gerçekleştiğine dikkat çekerek kesin bir güvenli koltuk tanımının yapılamayacağını belirtiyor. Muir’e göre bazı kazalarda uçağın burun kısmı önce darbe alırken, bazılarında orta bölüm ya da kuyruk kısmı etkilenebiliyor; bu da koltukların risk profilini tamamen değiştiriyor.

Uzmanlar, genel kanının aksine uçağın arka kısmının her zaman daha güvenli olmadığını, hatta bazı senaryolarda yangın ya da darbe etkisi nedeniyle bu bölgelerin daha riskli hale gelebileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, genel kanının aksine uçağın arka kısmının her zaman daha güvenli olmadığını, hatta bazı senaryolarda yangın ya da darbe etkisi nedeniyle bu bölgelerin daha riskli hale gelebileceğini ifade ediyor.

Benzer şekilde kanat üstü koltukların yapısal olarak daha sağlam olduğu düşünülse de yakıt tanklarına yakınlık gibi farklı riskler de devreye giriyor.

Muir, kesin bir “en güvenli koltuk” olmadığını ancak acil çıkışlara yakın oturmanın hayatta kalma şansını artırabilecek pratik bir avantaj sağlayabileceğini söylüyor. Genel tavsiye ise koltuğun neresi olduğundan bağımsız olarak, acil durumda hızlı hareket edebilmek ve çıkışlara en kısa sürede ulaşabilmek üzerine kurulu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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