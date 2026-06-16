Uçak Kazasında Hayatta Kalma Şansını Etkileyen Koltuklar Açıklandı

Benzer şekilde kanat üstü koltukların yapısal olarak daha sağlam olduğu düşünülse de yakıt tanklarına yakınlık gibi farklı riskler de devreye giriyor.

Muir, kesin bir “en güvenli koltuk” olmadığını ancak acil çıkışlara yakın oturmanın hayatta kalma şansını artırabilecek pratik bir avantaj sağlayabileceğini söylüyor. Genel tavsiye ise koltuğun neresi olduğundan bağımsız olarak, acil durumda hızlı hareket edebilmek ve çıkışlara en kısa sürede ulaşabilmek üzerine kurulu.