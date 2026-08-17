Kişisel Bakım Haftası Başladı: Sevilen Markalarda Öne Çıkan İndirimler

Cilt bakımından saç bakımına, parfümlerden makyaj ürünlerine kadar kişisel bakım rutininin vazgeçilmezleri Amazon’da Kişisel Bakım Haftası'na özel indirimlerle buluşuyor!

17-23 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan Kişisel Bakım Haftası boyunca sevilen markalarda 'Sepette İndirim', '3 Al 2 Öde' ve '2. Ürüne %50 İndirim' gibi muhteşem kampanyalar seni bekliyor.

Favori ürünlerinizi sepete atmak ve kişisel bakım stoklarınızı yenilemek isterseniz sizi aşağıya alalım.

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