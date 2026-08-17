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Kişisel Bakım Haftası Başladı: Sevilen Markalarda Öne Çıkan İndirimler

etiket Kişisel Bakım Haftası Başladı: Sevilen Markalarda Öne Çıkan İndirimler

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.08.2026 - 17:05 Son Güncelleme: 17.08.2026 - 17:16
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Cilt bakımından saç bakımına, parfümlerden makyaj ürünlerine kadar kişisel bakım rutininin vazgeçilmezleri Amazon’da Kişisel Bakım Haftası'na özel indirimlerle buluşuyor!

17-23 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan Kişisel Bakım Haftası boyunca sevilen markalarda 'Sepette İndirim', '3 Al 2 Öde' ve '2. Ürüne %50 İndirim' gibi muhteşem kampanyalar seni bekliyor.

Favori ürünlerinizi sepete atmak ve kişisel bakım stoklarınızı yenilemek isterseniz sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 17.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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