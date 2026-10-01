Spotify Türkiye'ye Zam Geldi: Bireysel Premium 115 TL, Aile Paketi 199 TL Oldu

Spotify, Türkiye'deki Premium abonelik ücretlerini bir kez daha güncelledi. 1 Ekim itibarıyla şirketin Türkiye sayfasında yer alan yeni tarifeye göre Bireysel paket 99 TL'den 115 TL'ye çıktı. Öğrenci, Duo ve Aile paketlerinin fiyatları da arttı; en yüksek artış yüzde 20,6 ile Aile paketinde oldu. Platform tam bir yıl önce, Ekim 2025'te de Türkiye fiyatlarına yüzde 60'ı aşan bir zam yapmıştı.