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Spotify Türkiye'ye Zam Geldi: Bireysel Premium 115 TL, Aile Paketi 199 TL Oldu

Spotify Türkiye'ye Zam Geldi: Bireysel Premium 115 TL, Aile Paketi 199 TL Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2026 - 16:45
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Spotify, Türkiye'deki Premium abonelik ücretlerini bir kez daha güncelledi. 1 Ekim itibarıyla şirketin Türkiye sayfasında yer alan yeni tarifeye göre Bireysel paket 99 TL'den 115 TL'ye çıktı. Öğrenci, Duo ve Aile paketlerinin fiyatları da arttı; en yüksek artış yüzde 20,6 ile Aile paketinde oldu. Platform tam bir yıl önce, Ekim 2025'te de Türkiye fiyatlarına yüzde 60'ı aşan bir zam yapmıştı.

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Spotify Premium'da yeni fiyatlar: Bireysel paket 115 TL, Aile paketi 199 TL oldu

Spotify Premium'da yeni fiyatlar: Bireysel paket 115 TL, Aile paketi 199 TL oldu

Öğrenci: 55 TL → 60 TL (yüzde 9,1 artış)

Bireysel: 99 TL → 115 TL (yüzde 16,2 artış)

Duo: 135 TL → 159 TL (yüzde 17,8 artış)

Aile: 165 TL → 199 TL (yüzde 20,6 artış)

Yeni kullanıcılar için Bireysel ve Öğrenci paketlerinde ilk ay ücretsiz deneme devam ediyor, deneme süresi bittikten sonra ödeme yeni tarifeden alınıyor.

Bireysel abonelik bir yılda neredeyse iki katına çıktı

Bireysel abonelik bir yılda neredeyse iki katına çıktı

Spotify, Ekim 2025'teki zamla Bireysel paketi 59,99 TL'den 99 TL'ye, Duo'yu 79,99 TL'den 135 TL'ye, Aile paketini ise 99,99 TL'den 165 TL'ye çıkarmıştı. Öğrenci paketi de o dönemde 32,99 TL'den 55 TL'ye yükselmişti.

Yeni tarifeyle birlikte bir yıl önce 59,99 TL olan Bireysel abonelik 115 TL'ye, 99,99 TL olan Aile paketi ise 199 TL'ye ulaştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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