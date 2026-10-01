Spotify Türkiye'ye Zam Geldi: Bireysel Premium 115 TL, Aile Paketi 199 TL Oldu
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Spotify, Türkiye'deki Premium abonelik ücretlerini bir kez daha güncelledi. 1 Ekim itibarıyla şirketin Türkiye sayfasında yer alan yeni tarifeye göre Bireysel paket 99 TL'den 115 TL'ye çıktı. Öğrenci, Duo ve Aile paketlerinin fiyatları da arttı; en yüksek artış yüzde 20,6 ile Aile paketinde oldu. Platform tam bir yıl önce, Ekim 2025'te de Türkiye fiyatlarına yüzde 60'ı aşan bir zam yapmıştı.
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Spotify Premium'da yeni fiyatlar: Bireysel paket 115 TL, Aile paketi 199 TL oldu
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Bireysel abonelik bir yılda neredeyse iki katına çıktı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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