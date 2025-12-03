Netflix ve HBO Max'ın Birleşmesi Gözleri Abonelik Ücretlerine Çevirdi
Netflix, HBO Max’i bünyesine katarak abonelik maliyetlerini düşürmeyi ve içerik kütüphanesini genişletmeyi hedefliyor. Warner Bros Discovery’nin stüdyo ve streaming birimini satın almayı planlayan şirket, birleşmeyi tüketici lehine bir adım olarak sundu. Reuters’e konuşan kaynaklar, HBO Max ile Netflix’in paketlenmiş abonelik sunmasının kullanıcılar için maliyet avantajı sağlayacağını belirtiyor.
Tüketici dostu yaklaşımlar sergilemeyi düşünüyorlar.
İçerik kütüphanesi zenginleşecek.
Tekelleşme korkusu eleştirileri de getiriyor.
