Netflix ve HBO Max'ın Birleşmesi Gözleri Abonelik Ücretlerine Çevirdi

Hakan Karakoca
03.12.2025 - 19:19

Netflix, HBO Max’i bünyesine katarak abonelik maliyetlerini düşürmeyi ve içerik kütüphanesini genişletmeyi hedefliyor. Warner Bros Discovery’nin stüdyo ve streaming birimini satın almayı planlayan şirket, birleşmeyi tüketici lehine bir adım olarak sundu. Reuters’e konuşan kaynaklar, HBO Max ile Netflix’in paketlenmiş abonelik sunmasının kullanıcılar için maliyet avantajı sağlayacağını belirtiyor.

Tüketici dostu yaklaşımlar sergilemeyi düşünüyorlar.

Netflix, birleşme teklifini “tüketici dostu” olarak sunarak olası düzenleyici engelleri aşmayı hedefliyor ve birleşmenin seçimleri kısıtlayacağı ya da fiyatları artıracağı endişelerini gidermeye çalışıyor. Warner Bros Discovery’nin ise tüm veya bir kısmının satışına açık olduğu biliniyor; bu birim film ve televizyon stüdyoları, HBO ve CNN gibi kablo kanallarının yanı sıra HBO Max streaming servisini kapsıyor. Reuters, Ekim ayında Netflix’in bu birim için nakit ağırlıklı bir teklif sunduğunu bildirmişti.

İçerik kütüphanesi zenginleşecek.

Analistlere göre olası birleşme, Netflix’in içerik kütüphanesini genişletecek, ancak pazar payında büyük bir sıçrama beklenmiyor; zira HBO Max abonelerinin çoğu zaten Netflix üyesi. Bank of America medya analisti Jessica Reif Ehrlich, HBO Max’in Paramount+ ile birleşmesinin ABD’de üst düzey bir streaming platformu yaratabileceğini ve Netflix ile Disney+’a rakip olabileceğini belirtiyor. Öte yandan, NBCUniversal’in Peacock servisi hâlâ kârlı değil ve HBO Max’in birleşmesi Comcast için rekabet riskleri yaratabilir.

Tekelleşme korkusu eleştirileri de getiriyor.

Başarılı bir satın alma, Netflix’e Warner Bros’un geniş içerik portföyü üzerinde kontrol sağlayacak; buna HBO katalogları, Warner Bros film arşivi ve DC Comics hakları da dahil. Bank of America analisti Ehrlich, Netflix’in hâlâ rakiplerine kıyasla derin IP kütüphaneleri açısından geride olduğunu ve bu içeriklerin tema parkları, oyunlar ve Broadway gibi farklı alanlarda değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, Netflix birleşme planlarıyla Pentagon eleştirileri ve bazı Cumhuriyetçi milletvekillerin olası tüketici seçeneklerini azaltacağı uyarılarıyla karşı karşıya. Alphabet’in YouTube’u ise izlenme açısından hâlâ ABD’nin en büyük streaming platformu konumunda bulunuyor.

