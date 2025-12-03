Netflix ve HBO Max'ın Birleşmesi Gözleri Abonelik Ücretlerine Çevirdi

Başarılı bir satın alma, Netflix’e Warner Bros’un geniş içerik portföyü üzerinde kontrol sağlayacak; buna HBO katalogları, Warner Bros film arşivi ve DC Comics hakları da dahil. Bank of America analisti Ehrlich, Netflix’in hâlâ rakiplerine kıyasla derin IP kütüphaneleri açısından geride olduğunu ve bu içeriklerin tema parkları, oyunlar ve Broadway gibi farklı alanlarda değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, Netflix birleşme planlarıyla Pentagon eleştirileri ve bazı Cumhuriyetçi milletvekillerin olası tüketici seçeneklerini azaltacağı uyarılarıyla karşı karşıya. Alphabet’in YouTube’u ise izlenme açısından hâlâ ABD’nin en büyük streaming platformu konumunda bulunuyor.