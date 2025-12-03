Ünlü Şef Jonny Marsh, Dünyaca Ünlü Futbolcuların Mutfak Sırlarını Paylaştı
Michelin yıldızlı şef Raymond Blanc’ın Le Manoir mutfağında yetişen Jonny Marsh, yıllarını süperyatlarda yüksek gelirli ailelere özel menüler hazırlayarak geçirdikten sonra kariyerinde beklenmedik bir sıçrama yaşadı. 2016’da Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne için Noel sofrası kurma teklifini aldığında, başarısız bir yiyecek standının açtığı maddi yaraları kapatmak için neredeyse durmaksızın çalışıyordu. Tam da bu yoğun dönemde gelen teklif, onun özel şeflik kariyerinde yeni bir kapı aralayan dönüm noktası oldu.
Birçok futbolcunun mutfağına girerek sıradışı tarifleri denemesini sağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
John Terry ona Instagram'dan ulaştı ve hayatı değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kasper Schmeichel'e balığı sevdirdi.
Curtis Jones'un ilginç bir sabah rutini var.
İsmini Kevin de Bruyne'den alan Kevin Carbonara...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın