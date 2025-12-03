onedio
Ünlü Şef Jonny Marsh, Dünyaca Ünlü Futbolcuların Mutfak Sırlarını Paylaştı

Hakan Karakoca
03.12.2025 - 18:00

Michelin yıldızlı şef Raymond Blanc’ın Le Manoir mutfağında yetişen Jonny Marsh, yıllarını süperyatlarda yüksek gelirli ailelere özel menüler hazırlayarak geçirdikten sonra kariyerinde beklenmedik bir sıçrama yaşadı. 2016’da Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne için Noel sofrası kurma teklifini aldığında, başarısız bir yiyecek standının açtığı maddi yaraları kapatmak için neredeyse durmaksızın çalışıyordu. Tam da bu yoğun dönemde gelen teklif, onun özel şeflik kariyerinde yeni bir kapı aralayan dönüm noktası oldu.

Birçok futbolcunun mutfağına girerek sıradışı tarifleri denemesini sağladı. 

Kaynak - Gazete Oksijen

John Terry ona Instagram'dan ulaştı ve hayatı değişti.

Marsh’ın kariyeri, Kevin De Bruyne’le başlayan özel şeflik serüveninin ardından hızla genişledi. Yalnızca Belçikalı yıldız için değil; Manchester City’nin eski oyuncularından Kyle Walker’a, Manchester United’dan Luke Shaw’a ve Liverpool’un genç ismi Curtis Jones’a da düzenli olarak yemek hazırladı. Marcus Rashford da kısa sürede Marsh’ın özel menüsüne dahil olan isimler arasına girdi. Ancak bu operasyonu gerçek bir işletmeye dönüştürmesinde en kritik adım, 2017’de Instagram’dan kendisiyle iletişime geçen Chelsea efsanesi John Terry’nin desteğiyle geldi. Marsh, Terry’nin kişisel şefi olarak çalışmaya başladığında kariyerinin yönü tamamen değişti.

The Times’a konuşan Marsh, herhangi bir reklam yapmadığını, işlerinin büyük kısmının sosyal medya üzerinden geldiğini vurguluyor. Terry’nin sürece profesyonel bir düzen getirdiğini söyleyen Marsh, “Kariyerimi gerçekten o başlattı. İşteki tüm eksik parçaları tamamladı. O andan itibaren her şey kusursuz işleyen bir makineye dönüştü” ifadelerini kullanıyor.

Kasper Schmeichel'e balığı sevdirdi.

Bu parlak tabloya rağmen iş temposu özellikle transfer dönemlerinde oldukça oynak. Burnley’den Leicester City’ye kiralanan Aaron Ramsey’le iki buçuk yıl çalışan Marsh, oyuncunun geleceği belirsizleşince sadece bir gün içinde işinin sona erdiğini öğrendi.

Futbolcuların mutfakları da Marsh için zaman zaman küçük sürprizlere açılıyor. Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel başlangıçta balığa mesafeli olsa da, kavrulmuş ceviz ve dereotuyla hazırlanan beyaz balık yemeği onun fikrini değiştirmeyi başardı. Ancak her tarif aynı başarıyı getirmiyor; Fabio Carvalho için denenen trüf aromalı tavuk, Marsh’ın anlattığına göre “tam bir fiyasko” oldu.

Curtis Jones'un ilginç bir sabah rutini var.

Marsh bugün haftanın beş günü Premier League yıldızlarının lüks evlerinde yemek hazırlıyor; bir yandan da yaklaşık bir milyon takipçisine mutfağındaki günü gününe aktaran videolar çekiyor. Örneğin Curtis Jones için çalıştığı bir gün, sabah 08.30’da kırmızı biber çorbasıyla başlıyor; ardından filot steak, chimichurri ve yabani pirinç salatası geliyor. Bir akşamda dört farklı oyuncuya yemek hazırlamanın lojistiğini anlattığı videosu ise 12 milyon izlenmeyi aştı.

İsmini Kevin de Bruyne'den alan Kevin Carbonara...

Marsh, çalıştığı futbolcuların damak zevklerinin tahmin edildiğinden çok daha çeşitli olduğunu anlatıyor. Menüleri hiçbir şekilde tekdüze değil; gochujanglı yumurtalı pilav, Tayland yeşil körisi ve hatta muzlu kek bile sık istenen yemekler arasında. Kevin De Bruyne için geliştirdiği “Kevin Carbonara” ise liste başında. Marsh’ın anlattığına göre bu özel makarna, egzersiz performansını destekleyen fakat tadı neredeyse fark edilmeyen pancar suyuyla hazırlanıyor.

Yıldız futbolcuların mutfaklarında yaşadığı şaşkınlıklar ise ayrı bir bölüm. Bazı evlere gittiğinde en temel ekipmanların bile olmadığını söyleyen Marsh, “Bazen bir bakıyorum, ortada tava yok. O anda durup ‘Peki bunu şimdi nasıl pişireceğim?’ diye düşünüyorum” diyerek özel şefliğin perde arkasındaki beklenmedik zorlukları aktarıyor.

