Ünlü Şef Jonny Marsh, Dünyaca Ünlü Futbolcuların Mutfak Sırlarını Paylaştı

Marsh’ın kariyeri, Kevin De Bruyne’le başlayan özel şeflik serüveninin ardından hızla genişledi. Yalnızca Belçikalı yıldız için değil; Manchester City’nin eski oyuncularından Kyle Walker’a, Manchester United’dan Luke Shaw’a ve Liverpool’un genç ismi Curtis Jones’a da düzenli olarak yemek hazırladı. Marcus Rashford da kısa sürede Marsh’ın özel menüsüne dahil olan isimler arasına girdi. Ancak bu operasyonu gerçek bir işletmeye dönüştürmesinde en kritik adım, 2017’de Instagram’dan kendisiyle iletişime geçen Chelsea efsanesi John Terry’nin desteğiyle geldi. Marsh, Terry’nin kişisel şefi olarak çalışmaya başladığında kariyerinin yönü tamamen değişti.

The Times’a konuşan Marsh, herhangi bir reklam yapmadığını, işlerinin büyük kısmının sosyal medya üzerinden geldiğini vurguluyor. Terry’nin sürece profesyonel bir düzen getirdiğini söyleyen Marsh, “Kariyerimi gerçekten o başlattı. İşteki tüm eksik parçaları tamamladı. O andan itibaren her şey kusursuz işleyen bir makineye dönüştü” ifadelerini kullanıyor.