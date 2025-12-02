Galatasaray'dan Derbinin Hakemi Yasin Kol'a Tepki: 4 Dakikalık Video Paylaştılar

Galatasaray, dün akşam Trendyol Süper Lig’de oynanan derbide Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol’a büyük tepki gösterirken, “Herkes Görene Kadar” etiketi ile maçın hakemi hakkında yaklaşık 4 dakikalık bir video paylaştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu bugün TFF’ye giderek hakem kararları ile ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştirmişti.