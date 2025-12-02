onedio
Galatasaray'dan Derbinin Hakemi Yasin Kol'a Tepki: 4 Dakikalık Video Paylaştılar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.12.2025 - 18:46

Galatasaray, dün akşam Trendyol Süper Lig’de oynanan derbide Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol’a büyük tepki gösterirken, “Herkes Görene Kadar” etiketi ile maçın hakemi hakkında yaklaşık 4 dakikalık bir video paylaştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu bugün TFF’ye giderek hakem kararları ile ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştirmişti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide puanlar paylaşılmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, uzun süre önde götürdüğü maçta uzatmalarda Duran’ın golüne engel olamamış ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, bugün öğle saatlerinde TFF’nin Riva’da tesislerine giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem kararları ile ilgili eleştirilerini dile getirdiği öğrenildi.

Galatasaray, sosyal medyadan yaklaşık 4 dakikalık hakem kararları videosunu paylaştı. 👇

