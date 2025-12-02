Galatasaray'dan Derbinin Hakemi Yasin Kol'a Tepki: 4 Dakikalık Video Paylaştılar
Galatasaray, dün akşam Trendyol Süper Lig’de oynanan derbide Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol’a büyük tepki gösterirken, “Herkes Görene Kadar” etiketi ile maçın hakemi hakkında yaklaşık 4 dakikalık bir video paylaştı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu bugün TFF’ye giderek hakem kararları ile ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştirmişti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide puanlar paylaşılmıştı.
Galatasaray, sosyal medyadan yaklaşık 4 dakikalık hakem kararları videosunu paylaştı. 👇
