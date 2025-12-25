onedio
En Çok Grammy Ödülü Kazanan Şarkıcı Kimdir?

25.12.2025 - 23:29

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu kez yarışmacıya 200 bin TL değerinde bir soru yöneltildi. Yarışmacıya müzik dünyasından En Çok Grammy Ödülü Kazanan Şarkıcı Kimdir? sorusu soruldu.

Peki En Çok Grammy Ödülü Kazanan Şarkıcı Kimdir?

A: Micheal Jackson

B: Elvis Presley

C: Madonna

D: Beyonce

Doğru Cevap: D, Beyonce

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
