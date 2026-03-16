Sevgili Kova, bugün hayatının belki de en önemli dönemeçlerinden birine geliyorsun. Aile işleri ve gayrimenkul konularında belirleyici adımlar atabilirsin. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, senin için kapıları açıyor ve ev alım satımı veya aileden kalan bir mülkün değerlendirilmesi konusunda kaderin sana sunduğu bir fırsatı yakalamana yardımcı oluyor.

Öte yandan eğer kendi işini kurma hayalin varsa, bugün bir aile büyüğünün ya da geçmişten gelen bir mentörün vereceği destekle, hayallerinin gerçekleşmesi için gerekli olan parçalar yerine oturmaya başlayacak. Bugün kuracağın profesyonel bağlar, senin duygusal güvenliğini garanti altına alacak uzun vadeli bir kazanca dönüşecek. İş hayatında sessiz ve derinden yürüttüğün projelerin meyvelerini toplama vakti geldi.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün bir nostalji sınavı seni bekliyor. Eski bir sevgilinin geri dönme çabası, bugün kafanı biraz karıştırabilir. Ancak geleceğe odaklanmak senin için en sağlıklı yol olacak. Tabii eğer bir ilişkin varsa, ev içinde yapacakları büyük yaşam tarzı değişikliği, aranızdaki aşkı tazeleyip heyecanlandıracak. Bugün yuva kavramı senin için her şeyden daha romantik olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…