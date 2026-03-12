Sevgili Kova, bugün senin için finansal konular ön planda. Ay'ın enerjisi, bütçeni yeniden gözden geçirme veya yeni yatırım fırsatlarını keşfetme konusunda bir itici güç oluyor. Belki banka yetkilileriyle bir araya gelip birikimlerini nasıl daha iyi değerlendirebileceğini konuşabilir veya mülklerinle ilgili önemli kararlar alabilirsin. Ancak bugün yatırım süreçlerinde bile 'Ayağımı yorganıma göre uzatmalıyım' dediğin bir gün olabilir.

Oysa, finansal konularda şansın son derece açık! Harcamaların için olmasa bile, yatırım ve girişimler söz konusu olduğunda korkusuz olmalısın. Zira para parayı çağırır! Bunu unutmamalı, kazanmak için doğru riskleri almaya hazır olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bekarlığının sonundasın diyebiliriz! Üstelik normalde tarzın dahi olmayan birinin enerjisi bir anda büyüleyebilecek seni! Belki bir market sırasında ya da sokakta yaşayacağın karşılaşma, romantizm ateşini alevlendirecek. İşte bu sayede hafta sonuna bambaşka bir heyecanla girecek ve resmen aşkla dolacaksın. Ama dikkatli ol bu anlık heyecan kalıcı bir aşk olmayabilir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…