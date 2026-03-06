Sevgili Kova, bugün gökyüzünde bir dans başlıyor... Merkür ve Güneş, Balık burcunda bir araya gelerek bir kavuşma yaşanıyor. Bu kavuşma, maddi konulara dair farkındalığını artıracak bir etkiye sahip. Belki de gelir-gider dengen üzerinde yeniden düşünme zamanı geldi. Öyle görünüyor ki bir kazanç planı belirginleşmeye başlıyor ve bu, finansal hayatında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Bugün, değer algında bazı değişiklikler de olabilir. Emeğinin karşılığını almak konusunda daha net bir duruş sergileyebilirsin. Finansal hedeflerin daha somut bir hale gelebilir ve belki de bu, hayatının bu alanında daha belirgin bir yol çizmene yardımcı olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise öz değer konusu ön plana çıkıyor. Kendine nasıl davranıldığını daha dikkatli bir şekilde gözlemlemeye başlayacaksın. Partnerinle aranda karşılıklı saygı ve destek üzerine konuşmalar gündeme gelebilir. Zira, seni gerçekten takdir eden biriyle birlikte olmayı hak ediyorsun! Ve bugün, kalbini partnerine açarken aynı zamanda sınırlarını da koruyorsun. Bu, hem kendine olan saygını hem de diğerlerine olan saygını korumanın bir yolu olabilir. İlişkilerde dengenin önemini hatırlatan bugün, kendini önemli hissedeceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…