onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar "Sakın Aç Karnına Yemeyin" Diyor! Sabahları Uzak Durmanız Gereken 9 Tehlikeli Besin

Uzmanlar "Sakın Aç Karnına Yemeyin" Diyor! Sabahları Uzak Durmanız Gereken 9 Tehlikeli Besin

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2026 - 04:01

Güne başlarken sağlıklı olduğunu düşündüğünüz pek çok gıda, aslında boş mideyle tüketildiğinde sindirim sisteminden kalp sağlığına kadar ciddi riskler barındırıyor. İşte mide asidini bozan, insülin dengesini altüst eden ve uzun vadede ülsere yol açabilen o gıdaların listesi ve uzmanların çiftlik somonu hakkındaki kritik uyarıları.

Kaynak: https://viralnova.com/whole-food-prod...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beslenme alışkanlıklarımızda ne yediğimiz kadar, bu gıdaları günün hangi saatinde tükettiğimiz de hayati önem taşıyor.

Beslenme alışkanlıklarımızda ne yediğimiz kadar, bu gıdaları günün hangi saatinde tükettiğimiz de hayati önem taşıyor.

Özellikle sabah uyanır uyanmaz veya uzun süreli açlık sonrası tüketilen bazı besinler, midenin hassas dengesini bozarak ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, sağlıklı olduğu bilinen yoğurt, muz ve yeşil sebzelerin bile yanlış zamanda yenildiğinde vücutta beklenmedik reaksiyonlara neden olduğunu vurguluyor.

Listenin başında yer alan yoğurt ve fermente ürünler, aç karnına yenildiğinde midedeki hidroklorik asit seviyesini artırarak sistemdeki yararlı bakterileri yok edebiliyor. Benzer şekilde hamur işleri ve yüksek şekerli kahvaltılık gevrekler, hem içerdikleri maya nedeniyle mideyi tahriş edip gaz sancısı yapıyor hem de ani insülin dalgalanmalarıyla diyabet riskini tetikliyor. 

Kalp sağlığı açısından kritik bir uyarı da muz için yapılıyor; boş mideye giren muz kandaki magnezyum oranını aniden yükselterek vücudun kalsiyum dengesini bozabiliyor. Sert lif yapısına sahip armutlar mide mukozasını zedeleyebilirken; domates, turunçgiller ve hatta salatalık gibi asitli sebzeler mide yanması, gastrit ve ilerleyen dönemde ülser oluşumuna davetiye çıkarıyor. Kahvaltıda baharat kullanımının ise asit üretimini kontrolsüz artırarak sindirim yolunu tahriş ettiği biliniyor.

Gıda güvenliği konusundaki riskler sadece tüketim saatiyle de sınırlı değil. Son yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, özellikle çiftlik somonu tüketimi konusunda hamile ve çocukları yakından ilgilendiren uyarılarda bulunuyor. Vahşi doğadaki türlerine göre çok daha yüksek oranda toksin ve kimyasal atık barındıran bu balıkların, beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, yüksek dioksin seviyeleri nedeniyle ayda birden fazla kez çiftlik somonu tüketilmesinin kanser riskini artırabileceğine dikkat çekerek, tüketicileri hem zamanlama hem de gıdanın kaynağı konusunda çok daha seçici olmaya çağırıyor.

Özellikle güne başlarken yiyebileceğiniz en sağlıklı alternatifler:

Özellikle güne başlarken yiyebileceğiniz en sağlıklı alternatifler:

Zararlı gıdaların aksine, güne başlarken mideyi yormayan ve sindirimi destekleyen seçenekler de mevcut. Uzmanlar, aç karnına tüketildiğinde sindirim sistemini adeta bir kalkan gibi koruyan yulaf ezmesinin mide mukozasını kaplayarak asit tahrişini önlediğini belirtiyor. 

Ayrıca, sabahları protein deposu olan yumurta tüketmek, uzun süre tokluk hissi sağlarken kan şekerini de dengede tutuyor. Antioksidan zengini yaban mersini metabolizmayı hızlandırırken, tam tahıllı ekmekler içerdikleri kompleks karbonhidratlar sayesinde vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi sindirim sorununa yol açmadan veriyor. 

Özellikle mide hassasiyeti olanlar için bal, sindirimi düzenleyici etkisiyle sabahları bir tatlı kaşığı tüketildiğinde mideyi yatıştırarak güne zinde bir başlangıç yapmanıza yardımcı oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın