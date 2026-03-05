onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ateşkes ve Müzakere İstemediklerini Açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ateşkes ve Müzakere İstemediklerini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.03.2026 - 00:09

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran yönetiminin ateşkes talebinde bulunmadığını açıkladı. Arakçi, İran’ın mevcut durumda ABD ile müzakere etmek için herhangi bir gerekçe görmediğini belirtti.

Bakan, ülkesinin dış politika yaklaşımını net bir şekilde ortaya koyarken, bölgesel gerilimlerin devam ettiği bir dönemde diplomatik adımların sınırlı olacağını ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çatışmalar artarak devam ediyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları altıncı gününe girdi. Bölgede tansiyon hızla yükselirken, İran da karşı saldırılar düzenliyor. Çatışmaların yayılmasıyla İran'da siviller ve altyapı ciddi zarar görüyor. Taraflar, karşılıklı bombardıman ve misillemelerle çatışmanın şiddetini arttırırken İran'ın istihbarat operasyonları da devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi de gündemi ABD basınına değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi de gündemi ABD basınına değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, NBC’ye verdiği röportajda, “Biz ateşkes istemiyoruz. Ve ABD ile müzakere etmemiz için hiçbir neden görmüyoruz. Onlarla iki kez müzakere ettik ve her seferinde müzakerelerin ortasında bize saldırdılar. Dolayısıyla bizden ateşkes talebi yok. Onlara hiçbir zaman mesaj göndermedik” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın