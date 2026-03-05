İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ateşkes ve Müzakere İstemediklerini Açıkladı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran yönetiminin ateşkes talebinde bulunmadığını açıkladı. Arakçi, İran’ın mevcut durumda ABD ile müzakere etmek için herhangi bir gerekçe görmediğini belirtti.
Bakan, ülkesinin dış politika yaklaşımını net bir şekilde ortaya koyarken, bölgesel gerilimlerin devam ettiği bir dönemde diplomatik adımların sınırlı olacağını ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çatışmalar artarak devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran Dışişleri Bakanı Arakçi de gündemi ABD basınına değerlendirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın