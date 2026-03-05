İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ateşkes ve Müzakere İstemediklerini Açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, NBC’ye verdiği röportajda, “Biz ateşkes istemiyoruz. Ve ABD ile müzakere etmemiz için hiçbir neden görmüyoruz. Onlarla iki kez müzakere ettik ve her seferinde müzakerelerin ortasında bize saldırdılar. Dolayısıyla bizden ateşkes talebi yok. Onlara hiçbir zaman mesaj göndermedik” ifadelerini kullandı.