Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya Konserleri: 7-8 Mart Hafta Sonunun En İyi Konserleri!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 00:26

Hafta sonu planlarınızda müziğe yer açmaya hazır mısınız? Ankara’nın gri binalarını ısıtan sahne performanslarından İzmir’in deniz kokulu mekanlarına, Eskişehir’in öğrenci ruhuyla harmanlanmış etkinliklerine kadar geniş bir rota hazırladık. Şehrin gürültüsünden kaçıp sevdiğiniz sanatçıların sesine kulak vermek için ihtiyacınız olan her şey bu listede. Peki, 7-8 Mart tarihlerinde hangi şehirde, hangi sahnede, kimleri dinleyeceğiz?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

Bu hafta sonu Ankara'da gidilecek en iyi konserler!

Pop

Gökhan Türkmen – Jolly Joker Ankara, 7 Mart 2026 Cumartesi 21:00 

  • 2000’lerin Türk pop-rock sahnesinin tanınmış ismi Gökhan Türkmen, melankolik ballad’larıyla bilinir. Türkmen, 7 Mart akşamı Jolly Joker Ankara’da sahne alacak.

Elektronik

Anadolu Flex – Pixel, 7 Mart 2026 Cumartesi 23:00 

  • Anadolu Flex, elektronik müzik ve indiray tarzı ritimleri bir araya getiren bir DJ projesidir. Bu enerjik gece setinde Anadolu Flex, 7 Mart’ta saat 20:00’de Ankara Pixel sahnesinde dans dolu bir performans sergileyecek.

Alternatif

Nilipek. – Kulüp Müjgan, 8 Mart 2026 Pazar 21:30 

  • Türk alternatif müzik sahnesinin önemli isimlerinden Nilipek., duygusal sözleri ve kendine has vokaliyle tanınır. 8 Mart Pazar günü saat 21:30’da Kulüp Müjgan’da vereceği konserde, alt türler arası akustik-rock düzenlemeleriyle dinleyicilerine içten bir deneyim yaşatacak.

Dünya Müziği / Halk

Collectif Medz Bazar – 6:45 Kaybedenler Kulübü, 8 Mart 2026 Pazar 22:00 

  • Paris kökenli Collectif Medz Bazar, Ermeni ve Türk müzisyenlerin oluşturduğu bir diasporik müzik topluluğudur. Anadolu ve Akdeniz ezgilerini birleştiren çok kültürlü repertuarıyla tanınan grup, 8 Mart Pazar akşamı 22:00’de Ankara 6:45 Kaybedenler Kulübü’nde sahne alacak

Bu hafta sonu İzmir'de hangi konserlere gidilir?

Pop

Levent Yüksel – The Factory PSM (Tarihi Havagazı Fabrikası), 7 Mart 2026 Cumartesi 21:30 

  • 1990’ların Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Levent Yüksel, “Tuana”, “Med Cezir” gibi hit şarkılarıyla bilinir. Yüksel, 7 Mart Cumartesi günü saat 21:30’da The Factory PSM’de hayranlarına unutulmaz bir pop konseri sunacak.

Rock

Mansur Ark – SoldOut Performance Hall, 7 Mart 2026 Cumartesi 21:00  

  • Mansur Ark, 1990’lı yılların sonunda “100 Derece” grubunun vokali olarak çıkış yapmış, alternatif rock şarkılarıyla tanınan bir müzisyendir. 7 Mart Cumartesi akşamı saat 21:00’de İzmir SoldOut Performance Hall’da sahne alacak.

Alternatif / Akustik

Sena Gül (Paptırcem) – Kültürpark Ahşap Sahne, 7 Mart 2026 Cumartesi 20:00 

  • Sena Gül Paptırcem, şiirsel sözleri ve akustik tınılarıyla bilinen bir şarkıcı-söz yazarıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ücretsiz konserde, 7 Mart Cumartesi 20:00’de Kültürpark Ahşap Sahne’de sahne alacak.

Bu hafta sonu Antalya'da kimler sahneye çıkıyor?

Rock

Deathbats (Avenged Sevenfold Tribute) & A Thousand Allies – The Rock Bar, 7 Mart 2026 Cumartesi 20:00 

  • The Deathbats, Avenged Sevenfold’un unutulmaz parçalarını coverlayan bir tribute rock grubudur. Yerel progresif rock grubu A Thousand Allies’ın da katılacağı bu konser, 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00’de Antalya The Rock Bar’da gerçekleşecek.

Klasik / Senfoni

Marmara Flüt Orkestrası (solist Lelya Bayramoğulları ile) – Türkan Şoray Kültür Merkezi, 8 Mart 2026 Pazar 20:00 

  • Marmara Flüt Orkestrası, modern düzenlemeli klasik eserler sunan bir topluluktur. Muratpaşa Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, 8 Mart Pazar akşamı 20:00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sahne alacak soprano Lelya Bayramoğulları konserin solistidir.

Mimar Sinan Kadınlar Korosu & Kepez Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası – Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, 8 Mart 2026 Pazar 20:30

  • Kepez Belediyesi’nin düzenlediği bu özel konserde, Mimar Sinan Akademi çatısı altındaki Kadınlar Korosu ile Kepez Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası aynı sahneyi paylaşacak. 8 Mart Pazar 20:30’daki konser, kadının emeğini ve cesaretini temsilen klasik koro ve orkestra eserlerinden oluşan zengin bir repertuar sunacak.

Bu hafta sonu Eskişehir'de kimler çalıyor?

Alternatif / Akustik

Halbuki – Opus XI, 7 Mart 2026 Cumartesi 19:00

  • Halbuki, 2018 yılında Eskişehir’de kurulan bir alternatif gruptur; akustik performanslarında hem özgün bestelerine hem de farklı türlerden cover şarkılara yer verir. 7 Mart Cumartesi akşamı saat 19:00’da Opus XI’de vereceği konser, grubun sade ama derinlikli düzenlemelerini dinleyicilere sunacak
