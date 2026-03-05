Dubai'ye Taşınan Aslışah Alkoçlar'dan Dikkat Çeken Paylaşım
Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, son dönemde ailesiyle birlikte Dubai’de kurduğu hayatla konuşuluyordu. Ünlü isim bu kez deniz kenarından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin köklü ailelerinden birine mensup olan Aslışah Alkoçlar, hem sosyal hayatı hem de yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bu gelişmelerin ardından Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz saatlerde Dubai’den yaptığı paylaşımla yeniden dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın