Dubai'ye Taşınan Aslışah Alkoçlar'dan Dikkat Çeken Paylaşım

Dubai'ye Taşınan Aslışah Alkoçlar'dan Dikkat Çeken Paylaşım

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.03.2026 - 10:23

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, son dönemde ailesiyle birlikte Dubai’de kurduğu hayatla konuşuluyordu. Ünlü isim bu kez deniz kenarından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye’nin köklü ailelerinden birine mensup olan Aslışah Alkoçlar, hem sosyal hayatı hem de yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen isimlerden biri.

Sinema tarihimizin efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu olan Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile evlendikten sonra hayatını büyük ölçüde yurt dışında sürdürmeye başlamıştı.

Sinema tarihimizin efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit’in torunu olan Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile evlendikten sonra hayatını büyük ölçüde yurt dışında sürdürmeye başlamıştı. 

Ablası Neslişah Alkoçlar da bir süre önce eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte Dubai’ye taşınarak burada yerleşik bir düzen kurmuştu. Hatta birkaç gün önce Dubai’de yaşanan olaylar sonrası gözler ünlü çifte çevrilmiş, Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’dan da bir açıklama gelmişti. 

Yapılan açıklamada Aslışah Alkoçlar ve eşinin de iyi olduğu özellikle belirtilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bu gelişmelerin ardından Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz saatlerde Dubai’den yaptığı paylaşımla yeniden dikkat çekti.

Deniz kenarından verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Alkoçlar, fit görünümü ve kaslı fiziğiyle sosyal medyada konuşuldu. O anlarda oldukça keyifli görünen Alkoçlar’ın paylaşımlarında yaşanan son gelişmelere dair herhangi bir açıklama yapmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
