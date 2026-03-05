Yağmuru Elektriğe Dönüştüren Güneş Panelleri Geliştirdiler: Faturalara Veda mı Ediyoruz?
Kaynak: https://www.zmescience.com/science/ne...
Güneş enerjisi teknolojilerinde silikon panellerin tahtını sallayan perovskit hücreler, bugüne kadar en büyük düşmanları olan su ve nemle barışıyor. İspanya’daki Sevilla Malzeme Bilimi Enstitüsü (ICMS) bünyesinde yürütülen yenilikçi bir çalışma, güneş panellerinin yalnızca güneşli günlerde değil, sağanak yağış altında da yüksek performansla çalışabileceğini kanıtladı. Geliştirilen hibrit sistem, gökyüzünden düşen her bir yağmur damlasını mikro birer enerji santraline dönüştürerek yenilenebilir enerji literatüründe yeni bir sayfa açıyor.
Triboelektrik etkiyle 110 Voltluk güç üretiliyor.
Perovskitin kaderini değiştiren koruma kalkanı geliştirildi.
Akıllı şehirlerin yeni enerji kaynağı olabilir.
