Yağmuru Elektriğe Dönüştüren Güneş Panelleri Geliştirdiler: Faturalara Veda mı Ediyoruz?

Perovskit malzemeler, düşük üretim maliyetleri ve hızla artan verimlilik oranlarıyla enerjinin geleceği olarak görülse de sıvı temasına karşı aşırı hassasiyetleri en büyük zayıf noktalarıydı. Suyla temas eden perovskit kristallerinin hızla bozularak işlevini yitirmesi, bu teknolojinin açık alanlardaki kullanımını kısıtlıyordu. Ancak ICMS araştırmacılarının geliştirdiği özel kaplama bu soruna üç yönlü bir çözüm sunuyor. Su itici özelliğiyle hücrenin neme karşı dayanımını iki katına çıkaran bu katman, aynı zamanda ışık geçirgenliğini yüzde 90’ın üzerine taşıyarak güneşten elde edilen verimi de optimize ediyor. Yapılan zorlu testlerde, kaplamalı hücrelerin suyun içinde dahi 15 dakikadan fazla performans göstermesi, teknolojinin dayanıklılığını gözler önüne seriyor.