Yağmuru Elektriğe Dönüştüren Güneş Panelleri Geliştirdiler: Faturalara Veda mı Ediyoruz?

Yağmuru Elektriğe Dönüştüren Güneş Panelleri Geliştirdiler: Faturalara Veda mı Ediyoruz?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.03.2026 - 11:02

Güneş enerjisi teknolojilerinde silikon panellerin tahtını sallayan perovskit hücreler, bugüne kadar en büyük düşmanları olan su ve nemle barışıyor. İspanya’daki Sevilla Malzeme Bilimi Enstitüsü (ICMS) bünyesinde yürütülen yenilikçi bir çalışma, güneş panellerinin yalnızca güneşli günlerde değil, sağanak yağış altında da yüksek performansla çalışabileceğini kanıtladı. Geliştirilen hibrit sistem, gökyüzünden düşen her bir yağmur damlasını mikro birer enerji santraline dönüştürerek yenilenebilir enerji literatüründe yeni bir sayfa açıyor.

Triboelektrik etkiyle 110 Voltluk güç üretiliyor.

Triboelektrik etkiyle 110 Voltluk güç üretiliyor.

Geliştirilen bu yeni nesil panelin çalışma prensibi, fizik dünyasında 'triboelektrik etki' olarak bilinen sürtünme elektriğine dayanıyor. Perovskit güneş hücresinin üzerine entegre edilen, saç telinden binlerce kat ince olan 100 nanometrelik florlu polimer kaplama, yağmur damlası yüzeye çarptığı anda harekete geçiyor. Damlanın yüzeyle teması ve ardından kayması sırasında oluşan yük ayrışması, sisteme entegre edilen nanogeneratörler aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde, tek bir yağmur damlasının çarpma etkisiyle 110 volta kadar anlık gerilim zirveleri üretebildiği kaydedildi.

Perovskitin kaderini değiştiren koruma kalkanı geliştirildi.

Perovskitin kaderini değiştiren koruma kalkanı geliştirildi.

Perovskit malzemeler, düşük üretim maliyetleri ve hızla artan verimlilik oranlarıyla enerjinin geleceği olarak görülse de sıvı temasına karşı aşırı hassasiyetleri en büyük zayıf noktalarıydı. Suyla temas eden perovskit kristallerinin hızla bozularak işlevini yitirmesi, bu teknolojinin açık alanlardaki kullanımını kısıtlıyordu. Ancak ICMS araştırmacılarının geliştirdiği özel kaplama bu soruna üç yönlü bir çözüm sunuyor. Su itici özelliğiyle hücrenin neme karşı dayanımını iki katına çıkaran bu katman, aynı zamanda ışık geçirgenliğini yüzde 90’ın üzerine taşıyarak güneşten elde edilen verimi de optimize ediyor. Yapılan zorlu testlerde, kaplamalı hücrelerin suyun içinde dahi 15 dakikadan fazla performans göstermesi, teknolojinin dayanıklılığını gözler önüne seriyor.

Akıllı şehirlerin yeni enerji kaynağı olabilir.

Akıllı şehirlerin yeni enerji kaynağı olabilir.

Bu hibrit teknoloji, şimdilik devasa enerji santrallerinden ziyade akıllı şehir altyapılarını hedefliyor. Köprülerdeki sensörlerden tarım arazilerindeki izleme sistemlerine kadar geniş bir yelpazede, pil değişiminin zor ve maliyetli olduğu alanlar için sürdürülebilir bir alternatif sunuluyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri prototiple güneş ışığında sürekli yanan LED sistemlerini, yağmur yağdığında damlaların gücüyle de beslemeyi başardı. Kendi enerjisini her türlü hava koşulunda üretebilen bu otonom sistemler, geleceğin akıllı şehirlerinde kablosuz ve kesintisiz bir enerji akışının anahtarı olmaya aday görünüyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
