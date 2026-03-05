İran'dan 4. Füze Misilleme Saldırısı: Katar'dan ABD Büyükelçiliği Uyarısı Geldi

Ülkenin güneydoğu sınırlarında tespit edilen üç seyir füzesi ve üç insansız hava aracının savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmesi, çatışmanın Körfez ülkelerini de içine alan geniş bir alana yayıldığını kanıtlıyor.

Hizbullah ve İran’ın bugün ilk kez eş zamanlı saldırılar düzenlemesi, askeri analistler tarafından operasyonun gidişatını değiştirecek kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki askeri hareketlilik her geçen saat artarken, hem sivil tahliyeler hem de hava savunma sistemlerinin kesintisiz mesaisi bölgenin topyekün bir savaşın eşiğinde olduğunu gösteriyor.