İran'dan 4. Füze Misilleme Saldırısı: Katar'dan ABD Büyükelçiliği Uyarısı Geldi
Orta Doğu’da 28 Şubat 2026 tarihinde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattıkları ortak saldırının ardından bölge, tarihinin en karanlık ve gerilimli gecelerinden birini yaşıyor. İran tarafından gerçekleştirilen dördüncü dalga füze misillemesi, çatışmanın boyutunu bölgesel bir savaşın eşiğine taşırken, İsrail’in orta kesimlerinde ve Kudüs genelinde hava saldırısı sirenleri yankılanmaya devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, İran topraklarından fırlatılan balistik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edilmeye çalışıldığı ve vatandaşların acilen sığınaklara gitmeleri gerektiği vurgulandı.
Öte yandan savaşın izleri Suudi Arabistan hava sahasına da sıçradı.
