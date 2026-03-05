onedio
İran'dan 4. Füze Misilleme Saldırısı: Katar'dan ABD Büyükelçiliği Uyarısı Geldi

Ömer Faruk Kino
05.03.2026 - 08:10

Orta Doğu’da 28 Şubat 2026 tarihinde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattıkları ortak saldırının ardından bölge, tarihinin en karanlık ve gerilimli gecelerinden birini yaşıyor. İran tarafından gerçekleştirilen dördüncü dalga füze misillemesi, çatışmanın boyutunu bölgesel bir savaşın eşiğine taşırken, İsrail’in orta kesimlerinde ve Kudüs genelinde hava saldırısı sirenleri yankılanmaya devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, İran topraklarından fırlatılan balistik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edilmeye çalışıldığı ve vatandaşların acilen sığınaklara gitmeleri gerektiği vurgulandı.

Kudüs semalarında görülen patlama sesleri ve savunma sistemlerinin müdahalesi, halk arasında büyük bir paniğe neden olurken, yerel kaynaklar saldırıların doğrudan stratejik noktaları hedef aldığını bildiriyor.

Gerilimin diplomatik ve sivil yansımaları komşu ülkelerde de sert bir şekilde hissediliyor. Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, kamu güvenliğini korumak amacıyla Doha’daki ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayan sivillerin tahliyesine başlandığı duyuruldu. Geçici bir önlem olarak nitelendirilen bu tahliye süreci kapsamında vatandaşlara alternatif konaklama alanları sunulurken, ABD’nin Doha Büyükelçiliği de sosyal medya üzerinden bir uyarı yayınlayarak bölgeden uzak durulması çağrısında bulundu.

Öte yandan savaşın izleri Suudi Arabistan hava sahasına da sıçradı.

Ülkenin güneydoğu sınırlarında tespit edilen üç seyir füzesi ve üç insansız hava aracının savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmesi, çatışmanın Körfez ülkelerini de içine alan geniş bir alana yayıldığını kanıtlıyor.

Hizbullah ve İran’ın bugün ilk kez eş zamanlı saldırılar düzenlemesi, askeri analistler tarafından operasyonun gidişatını değiştirecek kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki askeri hareketlilik her geçen saat artarken, hem sivil tahliyeler hem de hava savunma sistemlerinin kesintisiz mesaisi bölgenin topyekün bir savaşın eşiğinde olduğunu gösteriyor.

