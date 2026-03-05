onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gonca Cilasun, Uzak Şehir Setinde En İyi Anlaştığı Oyuncuyu İtiraf Etti

Gonca Cilasun, Uzak Şehir Setinde En İyi Anlaştığı Oyuncuyu İtiraf Etti

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.03.2026 - 08:37

Uzak Şehir'de Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Gonca Cilasun, Uzak Şehir setinde en iyi anlaştığı oyuncuyu açıkladı.

KAYNAK: Sibel Arna

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenomen dizi Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun set itirafıyla gündemde.

Fenomen dizi Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun set itirafıyla gündemde.

Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol adlı programına konuk olan Gonca Cilasun, reyting rekortmeni Uzak Şehir setinde en iyi anlaştığı oyuncuyu açıkladı. Dizide kızı Nare'yi canlandıran Sahra Şaş'la çok iyi anlaştığını belirten Gonca Cilasun, Şaş için 'Uzak Şehir'de Sahra Şaş ile çok keyifliyiz. Gerçekten anne kız gibiyiz. Bazen şey diyorum saçmalama kendi anneni ara ben senin annen değilim bunu da bana soramazsın diyorum.' dedi.

Gonca Cilasun'un açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın