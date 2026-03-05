Gonca Cilasun, Uzak Şehir Setinde En İyi Anlaştığı Oyuncuyu İtiraf Etti

Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol adlı programına konuk olan Gonca Cilasun, reyting rekortmeni Uzak Şehir setinde en iyi anlaştığı oyuncuyu açıkladı. Dizide kızı Nare'yi canlandıran Sahra Şaş'la çok iyi anlaştığını belirten Gonca Cilasun, Şaş için 'Uzak Şehir'de Sahra Şaş ile çok keyifliyiz. Gerçekten anne kız gibiyiz. Bazen şey diyorum saçmalama kendi anneni ara ben senin annen değilim bunu da bana soramazsın diyorum.' dedi.