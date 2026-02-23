onedio
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak 2026? Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.02.2026 - 10:02

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Her sene olduğu gibi bu sene de emekliler ikramiye sevinci yaşayacak. Emekliler her sene Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye ödemesi alıyor. İkramiyenin ne kadar ödeneceği ise her sene değişiyor. Bu nedenle emekliler bayram ikramiyesinin ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor.

Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak, ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak 2026?

Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı henüz açıklanmadı. Hükümet, bayram ikramiyesi için bir takvim duyurmadı. 

Ancak bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Bu nedenle Ramazan bayramı ikramiyesinin 13 Mart tarihinde yatırılabileceği düşünülüyor.

Bayram İkramiyesi Yattı mı?

Bayram ikramiyesi henüz hesaplara yatırılmadı. Emekli ikramiyesinin bayramdan bir önceki hafta ödenmesi bekleniyor.

Bayram İkramiyesi Ne Kadar 2026?

Bayram ikramiyesinin net rakamı henüz belli değil. Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse emekli ikramiyesi 5 bin TL'ye yükselecek. 

Bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu açıklanınca buradan öğrenebilirsiniz. Haberimiz güncellenecektir. 

Nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bayram İkramiyesi Kimlere Verilecek?

Bayram ikramiyesi emeklilere ödenen bir ikramiyedir. Bayram ikramiyesinden ayrıca dul ve yetim aylığı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve güvenlik korucuları da yararlanabilir.

