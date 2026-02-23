Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak 2026? Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Her sene olduğu gibi bu sene de emekliler ikramiye sevinci yaşayacak. Emekliler her sene Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye ödemesi alıyor. İkramiyenin ne kadar ödeneceği ise her sene değişiyor. Bu nedenle emekliler bayram ikramiyesinin ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor.

Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak, ne zaman ödenecek?