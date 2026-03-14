Sevgili Boğa, bugün hırslı ve inatçı tavrını bir kenara bırakıp iş ortaklarınla fikirlerini paylaşma arzusu içinde olabilirsin. Merkür ile Mars'ın kavuşumu, gelecek planlarını temsil eden evinde gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki, bugün her zamankinden yaratıcı olacaksın ve fikirlerin kâr getirecek. Tam da bu noktada hedeflerine ulaşmak için destek almak ve birlikte çalışmak sana iyi gelebilir.

Pazar gününü, otorite figürüne dönüşerek tamamlayacağın da aşikar. Görünen o ki üzerine çalıştığınız işte yönetimi de eline alacaksın. Şimdi, insanları etkileme zamanı geldi. Bugün kuracağın bir cümle, yarın iş hayatında büyük bir kapının anahtarı olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatınızda ise bugün güvenin yeniden inşası gündeminde. Bir süredir yaşadığın özgürlük arayışı, bugün yerini 'Partnerimle birbirimiz için ne ifade ediyoruz?' sorusuna bırakabilir. Partnerinin sana duyduğu sessiz ama derin sadakat ise içindeki tüm şüpheleri silip sana rutinleri sevdirebilir. Keyifli ve aşk dolu bir pazar geçirecek gibisin. Yani, kendini partnerine ya da flörtüne bırakmayı denemenin tam sırası! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…