Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 1 Haziran - 7 Haziran Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

1 - 7 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.05.2026 - 18:16
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 1 Haziran - 7 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Haziran - 7 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Ay ile Merkür karşıtlığı finansal görüşmelerinde mantığını ve duygularını dengeleyerek kârlı anlaşmalara imza atman gerektiğini fısıldıyor. İş ortaklıklarında pürüzleri net bir dille çözerek projelerini hızlandırıyorsun. Pratik ve adil çözümlerin sana mesleki arenada hatırı sayılır bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta sonuna doğru yönetici gezegenin Venüs'ün senin burcuna geçişi, kişisel yeteneklerini parlatarak estetik vizyonunu kazanca dönüştürme fırsatı sunuyor. Yaptığın kaliteli işler sayesinde yöneticilerinden destek görerek şirketine kalıcı bir değer katıyorsun. Sahip olduğun bu aura kasana yeni gelirler koyuyor, bunu en iyi şekilde değerlendir!

Peki ya aşk? Hafta ortasında Güneş ile Satürn altmışlığı sosyal çevrende sınırları netleştirip kalıcı ve güvenilir limanlar aramanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle geleceğe dair ciddi hedefler belirleyip somut adımlar atarak beraberliğini köklendiriyorsun. Bekarsan, olgun tavırlarıyla dikkat çeken, ayakları yere sağlam basan karakterlere şans tanımalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

