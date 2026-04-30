Sevgili Boğa, bu Mayıs ayı senin için hem dramatik sonların hem de görkemli başlangıçların sahnesi olmaya hazırlanıyor. Ayın hemen başında karşıt burcun olan Akrep'te meydana gelen Dolunay, iş ortaklıklarında ya da profesyonel ilişkilerinde saklanan gerçekleri birer birer gün yüzüne çıkarıyor. Bu dönemde bir iş birliğiyle yollarını tamamen ayırabilir ya da rollerin yeniden belirlendiği keskin bir yol ayrımına gelebilirsin. Ayın ortasında ise burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay, sana hayallerini gerçeğe dönüştürecek o devrim niteliğindeki başlangıç fırsatını sunuyor. Şimdi kendi yolunu çizmek, yepyeni bir projeye imza atmak ya da kariyerinde radikal bir değişim yapmak üzeresin!

20 Mayıs tarihinde Güneş'in İkizler burcuna geçişiyle beraber, zihnin tamamen paraya, servete ve kazanca odaklanıyor. Bu süreçte attığın her adımın maddi bir karşılığı olması gerektiğini fark edecek sadece kârlı olan işlerin peşinden hırsla gideceksin. Emeklerinin servete dönüştüğü, stratejik hamlelerinin banka hesabında somut bir artış yarattığı bir döneme giriş yapıyorsun. Üzerinde titizlikle çalıştığın finansal planları hayata geçirmek için önünde hiçbir engel kalmıyor. Kariyerindeki bu disiplinli ve taviz vermez duruşun, ayın sonunda seni başarı kürsüsüne taşıyacak; hazır ol!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise ayın sonlarına doğru Venüs ve Satürn arasındaki zorlayıcı ve soğuk rüzgarlar, ilişkini büyük bir sadakat ve ciddiyet sınavına tabi tutabilir. Eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde partnerinle aranda aşılması gereken sert bir duvar yükselebilir. Aman dikkat sadece temeli sağlam olan aşklar bu testten sağ çıkabilecek. Bakalım bu senin için aşkın kazandığı bir zafer mi olacak, yoksa bir ayrılığın habercisi mi? Tabii eğer bekarsan, bu dönemde tanışacağın kişiyle aranda mesafeli ama bir o kadar da derin ve kalıcı bir bağ oluşabilir. Belki ilk bakışta tutkulu heyecanı hissedemeyeceksin ancak bu tanışmanın getirdiği o ciddi ağırlık, seni daha önce hiç tatmadığın bir aidiyet duygusuna sürükleyebilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…