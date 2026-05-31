Sevgili Boğa, bu Haziran ayı adeta 'Sıcak bir yuvanın huzuruyla başlıyor' desek yeridir! Zira, 30 Haziran'da şans ve bolluk gezegeninin de aile ve yuva evine yapacağı geçiş, partnerinle arandaki aidiyet duygusunu daha önce hiç olmadığı kadar alevlendirirken, seni büyüleyici ve şefkatli bir romantizmin içine hapsediyor. Ancak bu güven dolu tablonun ardında, ayın sonlarındaki retro etkisiyle yakın çevrenden duyacağın eski bir söylentinin aniden gün yüzüne çıkma ihtimali var.

Ama henüz kalbin boşsa, güvenli limanlarından hiç ummadığın, sıcak ve korumacı bir aşk doğabilir. Eskiden mesafeli yaklaştığın ama ortak bir tanıdık vasıtasıyla yeniden karşılaştığın birinin aslında sana karşı ne kadar derin duygular beslediğini fark ettiğinde, aranızdaki tatlı rüzgar bir anda önlenemez bir çekime dönüşecek. Aile ortamlarında ya da samimi sofralarda fısıldaşacağınız derin sohbetlerin peşinden koşarken, nabzının daha önce hiç bu kadar atmadığını hissedeceksin. Bu sıcak romantizmin getireceği güzelliklere kendini hazırlasan iyi edersin. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…