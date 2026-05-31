Sevgili Boğa, bu Haziran ayında yeme içme alışkanlıklarında ve enerjinde belirgin dalgalanmalar yaşanabilir. 21 Haziran tarihinde Güneş'in Yengeç burcuna geçişi nedeniyle bedeninin ve metabolizmanın sabit bir ritim tutturmakta zorlandığını, ödem toplamaya müsait olduğunu hissedebilirsin. Bu durum, midenin bir anda hassaslaşıp ardından hızla yorulmasına neden olarak seni fiziksel anlamda dengesiz hissettirebilir.

Özellikle artan ailevi davetler ve tatlı krizleri, sindirim sistemini doğrudan zorlayabilir. Günlük temponun değişken ilerlemesi nedeniyle, bu ay fiziksel dengeni korumaya ve beslenme aralıklarını düzenlemeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…