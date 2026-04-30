Sevgili Boğa, bu Mayıs ayı senin için kariyerinde hem dramatik sonların hem de görkemli başlangıçların sahnesi olmaya aday. Ayın hemen başında karşıt burcun Akrep’te meydana gelen Dolunay, iş ortaklıklarında saklanan gerçekleri gün yüzüne çıkararak miadı dolmuş iş birlikleriyle yollarını ayırmanı sağlayabilir. Ancak bu kopuş, ayın ortasında kendi burcunda gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte hayallerini gerçeğe dönüştürecek devrim niteliğinde bir başlangıca alan açıyor.

20 Mayıs itibarıyla Güneş’in İkizler burcuna geçişiyle tüm odağın tamamen servetini büyütmeye ve kazanca yönelecek. Maddi karşılığı olan kârlı projelerin peşinden hırsla gideceğin bu dönemde, üzerinde titizlikle çalıştığın finansal planları hayata geçirmek için önünde hiçbir engel kalmayacak. Disiplinli duruşun seni ay sonunda başarı kürsüsüne taşıyacak. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…