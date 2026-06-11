Sevgili Boğa, bugün gökyüzündeki Venüs transiti, evini bir saraya dönüştürme fırsatı sunuyor. Dışarıdaki gürültülü cuma eğlencelerine katılmak yerine, evinde lüksün ve estetiğin keyfini çıkarmak isteyeceksin. Yaşam alanını gösterişli aksesuarlarla süslemek veya ailene zengin bir sofra kurmak ruhunu parlatacak.

Ev ve gayrimenkul konularında yüzünü güldürecek prestijli fırsatlar kapıda. Hayalini kurduğun eve taşınma kararı alabilir veya mevcut evinin değerini artıracak şık bir tadilata girişebilirsin. Köklerinle, ailenle ve sahip olduklarınla gurur duyduğun, ayakları yere basan asil bir cuma günündesin.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde ev ortamının lüksle birleştiği bir gün olacak. Partnerinle dışarıda yorulmak yerine, evde hazırlayacağın şık, mum ışıklı ve gurme menülü baş başa cuma yemeği, aranızdaki aşkı asil bir boyuta taşıyacaktır. Bekarsan, aşkı sokaklarda değil, evine davet ettiğin özel bir arkadaş grubunun içinde buluyorsun. Sana kendini evinde hissettiren ama duruşuyla da göz kamaştıran asil birisiyle, kadeh tokuştururken kalplerinizin de yakınlaştığını hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...