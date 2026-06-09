Sevgili Boğa, bugün Ay ile Neptün kavuşumu, mevcut düzeni yıkıp seni adeta bir hayal gücü deryasına atıyor. Normalde hiç ilgini çekmeyecek sanatsal bir konu, bir tasarım veya vizyoner bir fikir bugün seni derinden heyecanlandırabilir. Zihninin sınırsız yaratıcılıkla dolup taştığı, ilhamı her yerde bulabildiğin eşsiz bir güne başlıyorsun.

Arkadaş çevrende veya dahil olduğun gruplarda sana ilham veren insanlarla bir arada olmak ruhuna çok iyi gelecek. Ancak bugün maddi konularda arkadaş hatırına verilecek borçlara veya desteklere dikkat etmelisin. Senin cömertliğini suistimal etmek isteyen, durumu ajite eden kişilere karşı şefkatli ama sınırları belli bir duruş sergilemelisin.

Peki ya aşk? Nostaljinin buram buram estiği, eski defterlerin tatlı tatlı aralandığı bir güne başlıyorsun. Birlikteliğinde partnerinle eski fotoğraflara bakmak veya tanıştığınız ilk yıllardaki anıları yad etmek ilişkinizi sıcacık saracaktır. Bekarsan, yıllar önce yollarının ayrıldığı bir çocukluk aşkı veya eski bir tanıdıkla aniden sosyal medyada karşılaşmak, içinde tuhaf ama çok tatlı, nostaljik bir heyecan yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...