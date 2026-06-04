Sevgili Boğa, bugün yönetici gezegenin Venüs'ün Jüpiter ile kurduğu temas, seni günün mutlak yıldızı yapıyor. Aynaya baktığında kendini her zamankinden çok daha güzel, çekici ve ışıltılı hissedeceksin. Girdiğin her ortamda dikkatleri üzerine çekeceğin, insanların seninle iletişim kurmak için adeta yarışacağı sihirli bir auraya sahipsin.

Kişisel hedeflerin ve imajınla ilgili atacağın her adım evren tarafından büyük bir şansla destekleniyor. Dış görünüşünde yapacağın bir değişiklik, başlattığın yeni bir girişim veya sadece gülümseyerek kurduğun bir iletişim bile sana mucizevi kapılar açabilir. Bugün şans dışarıdan değil, senin enerjinden güç alıyor.

Peki ya aşk? Çekim gücünün zirvede olduğu bugün, partnerinin sana olan aşkı adeta yeniden alevleniyor. Gözlerini senden alamayacağı, iltifatlarıyla seni şımartacağı romantik bir akşam planı ikinize de çok iyi gelecektir. Bekarsan, bugün evde oturmak yapacağın en büyük hata olur. Dışarı çıkmalı ve büyüleyici enerjinle kısmetlerini kendine çekmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...