Sevgili Boğa, bugün Merkür Yengeç burcuna ilerlerken sen de tatil sonrası iş hayatına yeniden adım atıyorsun. Bu süreçte, finansal konularda sezgisel ve korumacı kararlar alabilirsin. Haziran ayının başlangıcında ticari anlaşmaları ve bütçe planlamalarını güvenliğe odaklanarak şekillendirmek kazancını korumana yardım edebilir. İletişim ağlarında kuracağın samimi ve empati dolu diyaloglar taze müşteri sözleşmelerini kasana getirebilir.

Yaz mevsiminin taze nefesiyle birlikte iş çıkışında deniz kenarında yürüyüş yapmayı veya sahilde dostlarınla kahve içmeyi seçebilirsin. Dalga sesleri eşliğinde huzur bulmak tatil dönüşü zihnini berraklaştırabilir. Doğanın enerjisi ruhunu dinlendirebilir.

Peki ya aşk? Bugün sezgileri artıran gökyüzünün enerjisi, kalbine derin bir güven arayışı taşıyabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin sürekli ilgi bekleyen hallerine şefkatle yaklaşarak aranızdaki mesafeleri kapatabilirsin. Bekarsan, hayatına girmek isteyen insanların niyetlerini sezgilerinle ölçerek kalbini sadece sadakat vadeden karakterlere açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...