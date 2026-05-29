Sevgili Boğa, bugün sabah saatlerinde Ay Yay burcuna geçerken finansal stratejilerini yenileyerek şirketine büyük kârlar kazandıracaksın. Ay Plüton sekstili ortaklı gelirlerdeki krizleri ustalıkla çözerek bekleyen ödemeleri tahsil etmeni destekliyor. Kriz anlarında sergilediğin soğukkanlı tavır patronlarının sana derinden güvenmesini sağlayacaktır.

Ayrıca bu Cumartesi gününün enerjisini mutfakta yeni ve egzotik lezzetler deneyerek harcayacaksın. Farklı kültürlerin baharatlarını karıştırarak harika bir sofra hazırlamak ruhuna büyük bir tatmin verecektir. Bedenini dinlendirmek adına bitki çayları hazırlayarak kendine şefkat göstereceksin.

Peki ya aşk? Ay Plüton sekstili aşk hayatında derin tutkuları ve köklü dönüşümleri tetikliyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki görünmez duvarları yıkarak ruhsal bir bütünleşme yaşayacaksınız. Bekarsan, yüzeysel flörtleri silerek sadece kalbinin en derinlerine dokunabilen şefkatli karakterlere şans vereceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...