Sevgili Boğa, bu pazar gününü tamamen eğitim ve kişisel gelişim konularına ayırıyorsun. Yaklaşan tatili dinlenmekten ziyade eksik kaldığın bir sertifika programını tamamlamak için kullanacaksın. Zihnini taze bilgilerle doldurmak sana tarifsiz bir güven verecektir.

Maddi anlamda ise durağan lakin planlı bir gün geçiriyorsun. Bütçeni sarsacak büyük hamleler yapmak yerine elindeki kaynakları nasıl koruyabileceğini hesaplayacaksın. Ayrıca bugün, tasarruf tedbirlerini gözden geçirerek geleceğe dair çok daha akılcı planlar hazırlamalısın.

Peki ya aşk? Beklentilerin ve gerçekler arasında sıkışıp kalabilirsin. İdealize ettiğin aşk ve partnerinin eylemleri arasındaki fark kalbini kırabilir. Hayal kırıklığıyla baş başa kalmak ise ayrılığı getirebilir. Bu yüzden aşkta gerçekçi olmalısın. Ama bekarsan, aniden hayatına giren gizemli ama tehlikeli bir karaktere kapılabilirsin. Galiba bu aşkın seni sürüklemesine izin vereceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...