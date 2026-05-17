18 Mayıs - 24 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

18 - 24 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
17.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 18 Mayıs - 24 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Mayıs - 24 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Güneş ile Uranüs'ün kavuşumu kariyer hedeflerinde ani bir yön değişimi yaratıyor. Riskli yatırımlardan kaçınıp mantıklı hamleler yapmak bütçeni güvence altına alacaktır. Sektöründe şaşırtıcı adımlar atarak rakiplerini geride bırakacaksın.

Hafta ortasında Merkür ile Neptün altmışlığı yaratıcı projelerine ilham katıyor. Sanatsal yeteneklerini ticari bir zekayla harmanlayarak yöneticilerinden takdir toplayacaksın. Tam da bu noktada, emeklerinin maddi karşılığını da fazlasıyla alacağın günlere giriyorsun.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Merkür ile Plüton üçgeni ilişkilerde kıskançlık hislerini tetikleyebilir. Partnerinin kontrolcü tavırları seni boğarak yalnızlaşmana neden olacaktır. Bekarsan hayatına giren insanın bencil istekleri karşısında arkanı dönüp uzaklaşmayı seçeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

