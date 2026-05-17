Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Mayıs - 24 Mayıs Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

18 - 24 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
17.05.2026 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 18 Mayıs - 24 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Mayıs - 24 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Venüs ile Neptün karesi yaratıcılığını artırırken ticari sözleşmelerde sis perdeleri yaratıyor. İmzalayacağın evrakların satır aralarını dikkatlice okumadan onay vermemelisin. Tam da bu noktada gerçeklerden kopmamak ve dikkatli olmak, seni olası finansal hayal kırıklıklarından koruyacaktır.

Gelelim Güneş'in İkizler burcundaki ilerleyişine! Bu dönemde ev ve emlak konularında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ailevi destekler sayesinde ticari girişimlerini güvenle büyüteceksin. İletişim becerilerin sana satış ve pazarlama alanlarında yepyeni müşteriler kazandıracaktır.

Peki ya aşk? Mars Boğa burcunda ilerlerken partnerinin inatçı ve baskıcı tavırları kalbini kırarak arana görünmez duvarlar örmene neden olacaktır. Sürekli alttan almak ve fedakarlık yapmak ruhunu tüketebilir. Bekarsan sana sadece maddi çıkar amacıyla yaklaşan kurnaz karakterlerin tuzağına düşmeden aklını kullanmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

