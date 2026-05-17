Eğer Mavi Tik Almadıysanız X'te Bazı Kısıtlamalara Maruz Kalacaksınız

X, mavi tik sahibi olmayan kullanıcılar için yeni kullanım sınırlamalarını devreye aldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte doğrulanmamış hesaplara günlük paylaşım, yanıt, mesaj ve takip işlemlerinde kota uygulanacağı açıklandı. Belirlenen limitlerin aşılması halinde kullanıcıların yeni gönderi paylaşamayacağı belirtilirken, sınırların yükseltilmesi için X Premium aboneliğiyle hesabın doğrulanması gerektiği ifade edildi.

Yeni kurallara göre doğrulanmamış hesaplar gün içinde en fazla 50 özgün paylaşım yapabilecek. Günlük yanıt limiti 200 olarak belirlenirken, gönderilebilecek direkt mesaj sayısı 500 ile sınırlandırıldı.