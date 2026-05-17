Haberler
Yaşam
Eğer Mavi Tik Almadıysanız X'te Bazı Kısıtlamalara Maruz Kalacaksınız

Hakan Karakoca
17.05.2026 - 18:13

X, doğrulanmamış hesaplara yönelik günlük kullanım limitlerinde yeni düzenlemeye gitti. Güncellenen uygulama kapsamında mavi tik sahibi olmayan kullanıcılar artık günlük en fazla 50 özgün paylaşım yapabilecek.

Yeni kurallara göre doğrulanmamış hesaplar için günlük yanıt limiti 200, direkt mesaj sınırı 500 ve takip edilebilecek hesap sayısı ise 400 olarak belirlendi. Platform ayrıca kısa süre içinde yoğun paylaşım yapan hesaplara geçici erişim kısıtlamaları uygulanabileceğini duyurdu.

Yeni sınırlamalar ne gibi kurallar getiriyor?

X, mavi tik sahibi olmayan kullanıcılar için yeni kullanım sınırlamalarını devreye aldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte doğrulanmamış hesaplara günlük paylaşım, yanıt, mesaj ve takip işlemlerinde kota uygulanacağı açıklandı. Belirlenen limitlerin aşılması halinde kullanıcıların yeni gönderi paylaşamayacağı belirtilirken, sınırların yükseltilmesi için X Premium aboneliğiyle hesabın doğrulanması gerektiği ifade edildi.

Yeni kurallara göre doğrulanmamış hesaplar gün içinde en fazla 50 özgün paylaşım yapabilecek. Günlük yanıt limiti 200 olarak belirlenirken, gönderilebilecek direkt mesaj sayısı 500 ile sınırlandırıldı.

Art arda çok sayıda paylaşım erişim sıkıntıları yaşayabilir.

Yeni uygulamayla birlikte yalnızca günlük kullanım sınırları değil, belirli zaman dilimlerindeki paylaşım yoğunluğu da sistem tarafından takip edilecek. X, kısa süre içinde yoğun şekilde paylaşım yapan doğrulanmamış hesaplara geçici erişim kısıtlaması uygulanabileceğini açıkladı.

Özellikle 30 dakikalık zaman diliminde çok sayıda paylaşım yapan kullanıcıların, sistem tarafından geçici olarak engellenebileceği belirtildi.

Limit aşılırsa hata mesajı alınacak.

Belirlenen günlük kullanım kotasının aşılması halinde kullanıcılar yeni paylaşım yapamayacak. Limitin doldurulması durumunda sistem tarafından “gönderi gönderilemedi” ya da “kullanım limiti aşıldı” benzeri uyarı mesajlarının gösterileceği ifade edildi.

X tarafından uygulanan bu kısıtlamaların kaldırılması veya kullanım limitlerinin yükseltilmesi için ise kullanıcıların X Premium aboneliği satın alarak hesaplarını doğrulatması gerekecek.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
