Eğer Mavi Tik Almadıysanız X'te Bazı Kısıtlamalara Maruz Kalacaksınız
X, doğrulanmamış hesaplara yönelik günlük kullanım limitlerinde yeni düzenlemeye gitti. Güncellenen uygulama kapsamında mavi tik sahibi olmayan kullanıcılar artık günlük en fazla 50 özgün paylaşım yapabilecek.
Yeni kurallara göre doğrulanmamış hesaplar için günlük yanıt limiti 200, direkt mesaj sınırı 500 ve takip edilebilecek hesap sayısı ise 400 olarak belirlendi. Platform ayrıca kısa süre içinde yoğun paylaşım yapan hesaplara geçici erişim kısıtlamaları uygulanabileceğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sınırlamalar ne gibi kurallar getiriyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Art arda çok sayıda paylaşım erişim sıkıntıları yaşayabilir.
Limit aşılırsa hata mesajı alınacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın