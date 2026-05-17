Dünyada Doğum Oranları Her Yerde Aynı Anda Düştü: Suçlusu da Açıklandı

Ancak yeni araştırmalar, sorunun kökeninin çok daha derin olduğunu gösteriyor: Artık sorun çiftlerin az çocuk yapması değil, ortada bir 'çift' olmaması. Dünya genelinde yalnız yaşayan, bir partner bulamayan veya ilişki kurmayı reddeden genç yetişkin sayısı dramatik bir şekilde artıyor. İlginç bir şekilde bu yalnızlaşma trendi düşük gelirli ve az eğitimli kesimde çok daha belirgin bir şekilde gözlemleniyor.

Konut krizi, geçim sıkıntısı ve ekonomik belirsizlikler doğum oranlarındaki düşüşü kısmen açıklasa da, araştırmadaki kanıtların büyük çoğunluğu asıl suçlunun akıllı telefonlar ve sosyal medya olduğunu gösteriyor. Ülke ülke incelendiğinde, doğum oranlarındaki kırılma ve düşüş anlarının, o ülkelerdeki mobil internetin (4G) yayılımı ve akıllı telefonların kitlesel kullanımıyla birebir örtüştüğü görülüyor.