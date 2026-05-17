Bahçesine Duvar Yapmak İçin Aldığı Taştan 240 Milyon Yıllık Dünya Mirası Çıktı

Kumtaşları genellikle oksijenin bol ve su hareketlerinin dinamik olduğu ortamlarda oluşur; bu da organik maddelerin hızla çürümesine neden olur. Bu yüzden kumtaşlarında genellikle sadece izole kemikler, dişler veya ayak izleri bulunur.

Ancak Arenaerpeton bu kuralı tamamen yıkıyor. Canlının kafası ve gövdesi birbirine tamamen bağlı, iskeleti eksiksiz ve en önemlisi, dünyada çok nadir görülen yumuşak deri/doku izleri kumtaşının içinde aynen korunmuş durumda.

UNSW ve Avustralya Müzesi'nden Matthew McCurry, 'Bu, son 30 yılda Yeni Güney Galler'de bulunan en önemli fosillerden biri. Avustralya'nın fosil mirasının adeta taç çizgisi' diyerek keşfin büyüklüğünü vurguluyor. Bilim insanlarına göre canlının bu denli kusursuz korunmasının sebebi; öldükten sonra leş yiyicilerin olmadığı, oksijensiz ve soğuk bir göl/nehir dibine çökmesi ve tortuların canlının vücudunu çürümeden önce bir mühür gibi kaplaması.