Bahçesine Duvar Yapmak İçin Aldığı Taştan 240 Milyon Yıllık Dünya Mirası Çıktı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 09:23

Avustralya’da evinin bahçesine istinat duvarı örmek isteyen emekli bir çiftçinin taş ocağından aldığı kumtaşı, paleontoloji tarihini değiştiren benzersiz bir keşfe dönüştü. Taşın içinden çıkan 240 milyon yıllık dev amfibi fosili, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

Her şey, emekli tavuk çiftçisi Mihail Mihailidis’in Avustralya’nın Kincumber kentindeki yerel bir taş ocağından sıradan bir kumtaşı bloğu satın almasıyla başladı.

Amacı sadece bahçesine basit bir istinat duvarı yapmaktı. Ancak üzerinde çalışmak için taşı ters çevirdiğinde, planları tamamen değişti. Kayanın üzerinde, sıradan bir desen olmadığı ilk bakışta anlaşılan; omurgası, uzuvları ve vücut hatları net bir şekilde seçilebilen antik bir canlının kusursuz izi duruyordu.

Mihailidis ailesi tarafından Avustralya Müzesi'ne bağışlanan ve uzun yıllar korunan bu gizemli fosil üzerindeki çalışmalar nihayet tamamlandı. Bilim insanları, Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmayla bu antik canlıyı resmi olarak tanımladı: Arenaerpeton supinatus.

Günümüz amfibilerinin nesli tükenmiş antik bir akrabası olan ve temnospondil grubuna ait olan bu canlı, yaklaşık 240 milyon yıl önce, yani Trias döneminde yaşadı.

Yeni Güney Galler Üniversitesi (UNSW) ve Avustralya Müzesi'nden paleontolog Lachlan Hart, keşfin önemini şu sözlerle aktarıyor:

'Dış görünüş olarak, özellikle kafa yapısıyla günümüz Çin Dev Semenderine çok benziyor. Ancak fosilde korunan yumuşak doku hatlarından ve kaburga genişliğinden, modern torunlarına kıyasla çok daha iri ve kaslı bir yapıya sahip olduğunu anlıyoruz. Ayrıca ağzının tavanındaki köpek dişine benzer azı dişleri de dahil olmak üzere oldukça sivri ve korkutucu dişleri vardı.'

Bu keşfi paleontoloji dünyasında mucize kılansa, fosilin içinde bulunduğu kayaç türü.

Kumtaşları genellikle oksijenin bol ve su hareketlerinin dinamik olduğu ortamlarda oluşur; bu da organik maddelerin hızla çürümesine neden olur. Bu yüzden kumtaşlarında genellikle sadece izole kemikler, dişler veya ayak izleri bulunur.

Ancak Arenaerpeton bu kuralı tamamen yıkıyor. Canlının kafası ve gövdesi birbirine tamamen bağlı, iskeleti eksiksiz ve en önemlisi, dünyada çok nadir görülen yumuşak deri/doku izleri kumtaşının içinde aynen korunmuş durumda.

UNSW ve Avustralya Müzesi'nden Matthew McCurry, 'Bu, son 30 yılda Yeni Güney Galler'de bulunan en önemli fosillerden biri. Avustralya'nın fosil mirasının adeta taç çizgisi' diyerek keşfin büyüklüğünü vurguluyor. Bilim insanlarına göre canlının bu denli kusursuz korunmasının sebebi; öldükten sonra leş yiyicilerin olmadığı, oksijensiz ve soğuk bir göl/nehir dibine çökmesi ve tortuların canlının vücudunu çürümeden önce bir mühür gibi kaplaması.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
