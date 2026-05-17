article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Umutla Ektiler, Hasat Edemeden Sezonu Kapattılar: 500 Dönüm Arazi Sular Altında Kaldı

Umutla Ektiler, Hasat Edemeden Sezonu Kapattılar: 500 Dönüm Arazi Sular Altında Kaldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 08:51

Amasya’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, Yeşilırmak Nehri’nin taşmasına neden oldu. Nehir yatağından taşan sular; 8 köy, 1 belde ve 1 mahalleyi yuttu. Bölgenin sebze üssü olarak bilinen tarım arazilerinde 4 bin 500 dekardan fazla alan sular altında kaldı. Umutla ektikleri ürünlerin hasadına başlamaya hazırlanan çiftçiler, tarlalarını kaplayan dev su kütlesini üzüntüyle izleyerek hasat yapamadan sezonu kapatmak zorunda kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşkın felaketi Aksalur, Büyük Kızılca, İpekköy, Karaköprü, Kayrak, Ovasaray, Sarıkız, Yeşildere köyleri ile Yeşilyenice mahallesi ve Ziyaret beldesinde büyük yıkıma yol açtı.

Taşkın felaketi Aksalur, Büyük Kızılca, İpekköy, Karaköprü, Kayrak, Ovasaray, Sarıkız, Yeşildere köyleri ile Yeşilyenice mahallesi ve Ziyaret beldesinde büyük yıkıma yol açtı.

Bölgedeki yüzlerce sera sulara gömülürken, Aksalur köyünde serasının yanındaki traktörü ve römorku sular altında kalan çiftçi Mesut Kaya ve pek çok üretici büyük çaresizlik yaşadı.

Aksalur Köyü Muhtarı Ahmet Şilli, köy arazisinin 4’te 3’ünün tamamen sular altında kaldığını belirterek durumun vehametini şu sözlerle özetledi:

Aksalur Köyü Muhtarı Ahmet Şilli, köy arazisinin 4’te 3’ünün tamamen sular altında kaldığını belirterek durumun vehametini şu sözlerle özetledi:

'Köyümüzde en son böyle bir taşkın 1999 yılında yaşanmıştı. Sadece bizim köyümüzde 500 dönüm arazi sular altında kaldı. Perişanız, vatandaşta moral kalmadı. Domateslerimiz tam çiçek açmıştı. Gübreler, işçi maliyetleri, fide borçları, banka kredileri... Hepsi şimdi üstümüze bindi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz.'

Günlerdir nehir kenarında taşkın nöbeti tuttuklarını ancak korktukları felaketin başlarına geldiğini söyleyen üretici Nazım Melez ise sezona erken veda ettiklerini anlattı:

Günlerdir nehir kenarında taşkın nöbeti tuttuklarını ancak korktukları felaketin başlarına geldiğini söyleyen üretici Nazım Melez ise sezona erken veda ettiklerini anlattı:

'Seralarda şu an 2 metreden fazla su var. Salatalık hasadına daha yeni başlamıştık, sevinçliydik. Domates toplamak için de gün sayıyorduk. Maalesef hasadımız başlamadan sezonu kapatmış olduk.'

Afetin ardından üretim merkezlerini ziyaret ederek çiftçilerle bir araya gelen AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, teselli verici açıklamalarda bulundu.

Afetin ardından üretim merkezlerini ziyaret ederek çiftçilerle bir araya gelen AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, teselli verici açıklamalarda bulundu.

Uzun, 'Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yaşanmadı. Sahada hasar tespit çalışmaları hızla yapılıyor. İnşallah devlet-millet el ele vererek hep beraber bu büyük zararın altından kalkacağız' diyerek üreticilere destek sözü verdi. Bölgede suların çekilmesinin ardından net zararın ortaya çıkması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın