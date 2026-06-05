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Doktorun Uyarısına Rağmen Bebeğini Aldırmayan Anne Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Doktorun Uyarısına Rağmen Bebeğini Aldırmayan Anne Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.06.2026 - 18:36
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Doktorun bebeğin Apert sendromlu olduğunu belirterek kürtaj önermesine rağmen doğum yapan bir anne, “Sevemedik fikrinizi” mesajıyla ultrason ve bebek fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede milyonlarca görüntülenme alan bu paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Olay yaratan paylaşım şu şekilde:

Olay yaratan paylaşım şu şekilde:

Apert sendorumlu bebeği doğan anne son zamanlarda çıkan 'Sevmedik fikrinizi' akımıyla bebeğini paylaştı.

Aynı akımda doktorların önerilerine uymayan pek çok ebeveyn de var.

Aynı akımda doktorların önerilerine uymayan pek çok ebeveyn de var.
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Bir kullanıcı da gözlemini paylaştı.

Bir kullanıcı da gözlemini paylaştı.

Çocuğun ileride yaşayacağı olası senaryoları hatırlatanlar da oldu.

Çocuğun ileride yaşayacağı olası senaryoları hatırlatanlar da oldu.
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Etik tartışmaları da epey yoğun.

Etik tartışmaları da epey yoğun.
twitter.com
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Anneye hak verenler de oldu.

Anneye hak verenler de oldu.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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