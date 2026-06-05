Doktorun Uyarısına Rağmen Bebeğini Aldırmayan Anne Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay yaratan paylaşım şu şekilde:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı akımda doktorların önerilerine uymayan pek çok ebeveyn de var.
Bir kullanıcı da gözlemini paylaştı.
Çocuğun ileride yaşayacağı olası senaryoları hatırlatanlar da oldu.
Etik tartışmaları da epey yoğun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Anneye hak verenler de oldu.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın