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Pizza Siparişi İçin Yazdığı Notun Tam Tersi Manzarayla Karşılaşan X Kullanıcısı Viral Oldu

Pizza Siparişi İçin Yazdığı Notun Tam Tersi Manzarayla Karşılaşan X Kullanıcısı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.06.2026 - 16:34
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Yemek siparişi verirken pek çok kişinin kendisine özel istekleri olabiliyor. Kimi alerjisi olan bir ürünü istemezken kimi hassas olduğu konularda notlar düşüyor. Ancak bazen çoğu not dikkate alınmazken bazılarında da notun tam tersi yapılıyor. Bir kadın eli kırık olduğu için pizza dilimlerinin iyi kesilmesini rica etti ama gördüğü manzaraya şaştı kaldı.

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İlk paylaşım şu şekildeydi.

İlk paylaşım şu şekildeydi.
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Notta eli kırık olduğu için pizza dilimlerinin iyi kesilmesi ricası vardı. Bu istek de kibar bir dille iletildi.

Ancak gelen pizza dalga geçermiş gibi tek parçaydı.

Ancak gelen pizza dalga geçermiş gibi tek parçaydı.
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Olay günün en çok tartışılan konularından oldu.

Olay günün en çok tartışılan konularından oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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