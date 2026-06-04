Pizza Siparişi İçin Yazdığı Notun Tam Tersi Manzarayla Karşılaşan X Kullanıcısı Viral Oldu
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Yemek siparişi verirken pek çok kişinin kendisine özel istekleri olabiliyor. Kimi alerjisi olan bir ürünü istemezken kimi hassas olduğu konularda notlar düşüyor. Ancak bazen çoğu not dikkate alınmazken bazılarında da notun tam tersi yapılıyor. Bir kadın eli kırık olduğu için pizza dilimlerinin iyi kesilmesini rica etti ama gördüğü manzaraya şaştı kaldı.
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İlk paylaşım şu şekildeydi.
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Ancak gelen pizza dalga geçermiş gibi tek parçaydı.
Olay günün en çok tartışılan konularından oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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