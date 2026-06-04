Pizza Siparişi İçin Yazdığı Notun Tam Tersi Manzarayla Karşılaşan X Kullanıcısı Viral Oldu

Yemek siparişi verirken pek çok kişinin kendisine özel istekleri olabiliyor. Kimi alerjisi olan bir ürünü istemezken kimi hassas olduğu konularda notlar düşüyor. Ancak bazen çoğu not dikkate alınmazken bazılarında da notun tam tersi yapılıyor. Bir kadın eli kırık olduğu için pizza dilimlerinin iyi kesilmesini rica etti ama gördüğü manzaraya şaştı kaldı.