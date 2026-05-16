Şempanze Ayumu Hafıza Testinde Üniversitelileri Solladı: 200 Milisaniyede Sayıları Ezberliyor

Bazı uzmanlar durumu 'fotoğrafik hafıza' ile ilişkilendirse de, Matsuzawa bunun şempanzelerin vahşi doğada hayatta kalmak için geliştirdiği hızlı görsel algılama yeteneği olduğunu belirtiyor.

Peki, insanlar neden bu testte sınıfta kalıyor? Bilim insanlarına göre bu bir 'evrimsel takas'. İnsan beyni gelişim sürecinde dil, soyut düşünme ve karmaşık planlama yeteneklerine yatırım yaparken; bazı görsel-mekansal becerilerde primat kuzenlerinin gerisinde kaldı. Şempanzeler ise hayatta kalmak için anlık görsel bilgiyi işleme yeteneklerini korumayı başardı.