Şempanze Ayumu Hafıza Testinde Üniversitelileri Solladı: 200 Milisaniyede Sayıları Ezberliyor
Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nde gerçekleştirilen deneyler, şempanzelerin görsel hafıza konusunda insanlardan çok daha üstün olabileceğini kanıtladı. 'Ayumu' adlı şempanze, ekranda saniyenin beşte biri kadar sürede görünen rakamları hatasız sıralayarak üniversite öğrencilerini geride bıraktı.
Bilim dünyası, Kyoto Üniversitesi Primat Araştırma Enstitüsü'nden gelen çarpıcı verileri konuşuyor.
İnsanlar daha ne olduğunu anlamadan sayıları zihnine kazıyan Ayumu’nun bu yeteneği, bilim dünyasında "çalışan bellek" (working memory) başarısı olarak tanımlanıyor.
Japonya’daki araştırmalar, dünya genelinde etik standartların öncüsü kabul ediliyor.
Ayumu’nun başarısı dünya literatüründe geniş yer bulurken, Türkiye’de bu alandaki çalışmalar daha kısıtlı bir alanda seyrediyor.
