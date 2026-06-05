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Aşkın Formülünü Çözen Psikolog: Birini Aşık Etmek İçin Bu 36 Soruyu Sorun!

Aşkın Formülünü Çözen Psikolog: Birini Aşık Etmek İçin Bu 36 Soruyu Sorun!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 14:39
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Birinin size aşık olmasını sağlayabilir misiniz? Muhtemelen bu soruya cevabınız hayır. Fakat psikolog Arthur Aron, bunun mümkün olduğunu söylüyor.

Aron, 'laboratuvar ortamında, yabancılar arasında anında yakınlık yaratmanın bir yolunu nasıl bulabiliriz?' sorusu üzerine çalışmış ve sonuç olarak karşıdaki kişiye sorulduğunda, onun size aşık olmasını sağlayan 36 soruyu ortaya çıkarmış.

Bir sonraki 'date'inize gitmeden önce bu sorulara göz atmakta fayda var! 👀

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Aşkın formülünü bulan psikolog: Arthur Aron

Aşkın formülünü bulan psikolog: Arthur Aron

Arthur Aron, henüz Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünde bir psikoloji öğrencisiyken Elaine Spaulding ile yakınlaştı ve çift, o anda birbirlerine aşık olduklarını hissetti. Bu deneyim, onların hem birbirlerine hem de aşkın gizemlerine duydukları hayranlığı artırdı. (Evet, fotoğrafta Arthur ve Elaine'yi görüyorsunuz. Üstelik evliler!)

Aron, o sıralarda bir araştırma üzerinde çalışıyordu. Daha sonra konusunu değiştirme kararı aldı ve tahmin edeceğiniz üzere aşk üzerine çalışmaya başladı. Elaine'nin de dahil olduğu araştırmada, 'Laboratuvar ortamında, yabancılar arasında anında yakınlık yaratmanın bir yolu var mı?' sorusuna cevap aradılar.

Birbirini tanımayan iki kişi yan yana getirildi, çeşitli yöntemlerle iki kişinin birbirinden hoşlanmasını sağlamaya çalıştılar. Ancak bir türlü başarılı olamadılar. Aron, zamanla  istenen etkiyi yaratabilecek güçlü bir yöntem keşfetti: Stratejik olarak tasarlanmış bir dizi soru. Aron, bu soruların çiftler tarafından birbirlerine sorulduğunda, aralarında bir şeyler doğabileceğini düşündü.

Sorular, deneme yanılma yoluyla geliştirildi. Kimi soruların daha etkili olduğu fark edildi. Aron, katılımcıların kişisel bilgilerini paylaşmalarına ve yavaş yavaş karşılıklı takdir duygusunu geliştirmelerine en iyi şekilde yardımcı olan soruları seçti.

Peki çiftlerin birbirine sorduğu bu 36 soru gerçekten etkili oldu mu?

Peki çiftlerin birbirine sorduğu bu 36 soru gerçekten etkili oldu mu?

Aron'un hazırlamış olduğu 36 soru, bireyin umutlar, pişmanlıklar, hayaller, temel değerler hakkındaki derin duygularını paylaşmasını sağlıyor. Biraz yüzeysel başlayan sorular, git gide daha kişisel bir hal alıyor. 

Aron, başka bir insanla bağlantı kurmaya çalışırken, 'çok fazla şeyi çok hızlı paylaşmak istemezsiniz. En iyi sonuç veren şey, kademeli olarak artan karşılıklı öz-açığa çıkarma sürecidir.' diyor.

Gelin görün ki sonuçlar, Aron için bile şaşırtıcı olmuş. Birbirini tanımayan çiftlerin çoğu, seansın ardından birbirlerine karşı son derece olumlu duygular beslemiş hatta bir çift daha sonra evlenmiş. 

Bu araştırma, yıllar içerisinde bilim dünyasında büyük bir üne kavuştu.

New York Times yazarı, kaleme alacağı yazı için bu 36 soruyu arkadaşıyla cevapladı ve sonucunda arkadaşına aşık oldu!

New York Times yazarı, kaleme alacağı yazı için bu 36 soruyu arkadaşıyla cevapladı ve sonucunda arkadaşına aşık oldu!

Takvimler 2015'i gösterirken, New York Times yazarı bu 36 soruyu 'Herhangi birine aşık olmak için bunu yapın.' başlığıyla kaleme aldı. Makalede, yazar Mandy Len Catron, üniversiteden bir arkadaşıyla 36 soruyu deneme deneyimini anlattı. Catron, 'Savunmasızlık düzeyi kademeli olarak arttığı için, zaten oraya ulaşana kadar samimi bir alana girdiğimizi fark etmedim' diye yazdı. O ve üniversite arkadaşı gerçekten de birbirlerine aşık oldular.

Aron ile röportaj gerçekleştiren Warren Berger, yazısında ünlü psikoloğa 'İnsanlar arasında daha güçlü ilişkiler kurmada belirli soruları bu kadar etkili kılan nedir?' sorusunu yöneltti.

Aron'un cevabı ise şu şekilde oldu:

'Birincisi, sadece sorarak, diğer kişiyi önemsediğinizi gösteriyorsunuz. İkincisi, soru o kişiyi kendisi hakkında bir şeyler açıklamaya teşvik ediyor. Ve bu da sizin onların açıkladıklarına yanıt vermeniz için bir fırsat yaratıyor.'

Özetle, sorular ilgi gösterir, anlayış yaratır ve uyum sağlar. Bunlar, bir ilişkinin kurulabileceği ve desteklenebileceği üç güçlü temeldir.

Arthur Aron'un deneyinde kullandığı 36 soru, aslında bir ilişkide sorulması gereken derin sorular. Bu sorular,  karşıdaki kişinin cevabı gerçekten düşünmesini gerektiriyor. Ayrıca, sorular, bireyin kendisini açığa vuracağı şekilde tasarlanmış. Bu nedenle, karşınızdaki kişiyle ortak değerlerinizi, hayata bakış açınızı, hayallerinizi ve amaçlarınızı daha kolay bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

İşte aşık etmek istediğiniz kişiye sormanız gereken 36 soru!

İşte aşık etmek istediğiniz kişiye sormanız gereken 36 soru!

  • Dünyadaki herhangi birini seçme şansınız olsa, akşam yemeği misafiriniz olarak kimi isterdiniz?

  • Ünlü olmak ister misiniz? Ne şekilde?

  • Telefon görüşmesi yapmadan önce söyleyeceklerinizi prova eder misiniz? Neden?

  • Sizin için 'mükemmel' bir gün ne anlama gelir?

  • En son ne zaman kendi kendinize şarkı söylediniz? Ya da başka birine?

  • Eğer 90 yaşına kadar yaşayabilseydiniz ve hayatınızın son 60 yılında 30 yaşındaki birinin zihnine veya bedenine sahip olabilseydiniz, hangisini tercih ederdiniz?

  • Ölüm şeklinizle ilgili gizli bir tahmininiz var mı?

  • Partnerinizle ortak noktanız gibi görünen üç şeyi söyleyin.

  • Hayatınızda en çok neye minnettar hissediyorsunuz?

  • Yetiştirilme tarzınızla ilgili herhangi bir şeyi değiştirebilseydiniz, neyi değiştirirdiniz?

  • Dört dakikanızı ayırın ve eşinize hayat hikayenizi olabildiğince ayrıntılı bir şekilde anlatın.

  • Yarın uyandığınızda herhangi bir nitelik veya yeteneğe sahip olmuş olsaydınız, bu ne olurdu?

  • Eğer bir kristal küre size kendiniz, hayatınız, gelecek veya başka herhangi bir şey hakkında gerçeği söyleyebilseydi, neyi bilmek isterdiniz?

  • Uzun zamandır yapmayı hayal ettiğiniz bir şey var mı? Neden henüz yapmadınız?

  • Hayatınızdaki en büyük başarı nedir?

  • Bir arkadaşlıkta en çok neye değer verirsiniz?

  • En değerli anınız hangisi?

  • En kötü anınız nedir?

  • Bir yıl içinde aniden öleceğinizi bilseydiniz, şu anki yaşam tarzınızda herhangi bir değişiklik yapar mıydınız? Neden?

  • Dostluk senin için ne anlama geliyor?

  • Sevgi ve şefkat hayatınızda ne gibi roller oynuyor?

  • Partnerinizin olumlu bir özelliğini sırayla paylaşın. Toplam beş madde paylaşın.

  • Aileniz ne kadar yakın ve sıcak? Çocukluğunuzun diğer birçok insanınkinden daha mutlu geçtiğini düşünüyor musunuz?

  • Annenle olan ilişkiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?

  • Her biriniz üç tane doğru “biz” cümlesi kurun. Örneğin, “İkimiz de bu odada şu duyguları hissediyoruz…”

  • Bu cümleyi tamamlayın: “Keşke paylaşabileceğim birisi olsaydı…”

  • Partnerinizle yakın arkadaş olacaksanız, onun bilmesinin önemli olacağı şeyleri lütfen paylaşın.

  • Partnerinize onda neyi sevdiğinizi söyleyin; bu sefer çok dürüst olun, yeni tanıştığınız birine söylemeyeceğiniz şeyleri söyleyin.

  • Hayatınızdaki utanç verici bir anı partnerinizle paylaşın.

  • En son ne zaman başka birinin önünde ağladınız? Ya da yalnız başınıza?

  • Partnerinize onda beğendiğiniz bir şeyi söyleyin.

  • Şaka konusu yapılamayacak kadar ciddi olan bir şey var mı, varsa?

  • Bu akşam kimseyle iletişim kurma fırsatınız olmadan ölseydiniz, birine söylemediğiniz için en çok neye pişman olurdunuz? Neden henüz söylemediniz?

  • Eviniz, içinde tüm eşyalarınız varken, alev alıyor. Sevdiklerinizi ve evcil hayvanlarınızı kurtardıktan sonra, son bir hamle yaparak güvenli bir şekilde tek bir eşyayı kurtarmak için zamanınız var. Bu ne olurdu? Neden?

  • Ailenizdeki tüm bireyler arasında, sizi en çok rahatsız edecek kişi kim olurdu? Neden?

  • Kişisel bir sorununuzu paylaşın ve eşinizden bu sorunu nasıl ele alabileceği konusunda tavsiye isteyin. Ayrıca, eşinizden seçtiğiniz sorun karşısında nasıl hissettiğinizi size yansıtmasını isteyin.

Eğer buraya kadar geldiyseniz, bravo. Bu demektir ki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 200.000 TL'lik soruya doğru cevap verebilirsiniz :)

Eğer buraya kadar geldiyseniz, bravo. Bu demektir ki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 200.000 TL'lik soruya doğru cevap verebilirsiniz :)

Doğru cevabımız elbette D.

Dr. Arthur Aron’un 36 sorusu, insanların duygusal bağlarını derinleştirmek amacıyla tasarlanmış sorular. Dolayısıyla 'Para, senin için ne kadar önemli?' sorusu bu listede yer almıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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