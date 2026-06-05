Aşkın Formülünü Çözen Psikolog: Birini Aşık Etmek İçin Bu 36 Soruyu Sorun!
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Birinin size aşık olmasını sağlayabilir misiniz? Muhtemelen bu soruya cevabınız hayır. Fakat psikolog Arthur Aron, bunun mümkün olduğunu söylüyor.
Aron, 'laboratuvar ortamında, yabancılar arasında anında yakınlık yaratmanın bir yolunu nasıl bulabiliriz?' sorusu üzerine çalışmış ve sonuç olarak karşıdaki kişiye sorulduğunda, onun size aşık olmasını sağlayan 36 soruyu ortaya çıkarmış.
Bir sonraki 'date'inize gitmeden önce bu sorulara göz atmakta fayda var! 👀
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Aşkın formülünü bulan psikolog: Arthur Aron
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Peki çiftlerin birbirine sorduğu bu 36 soru gerçekten etkili oldu mu?
New York Times yazarı, kaleme alacağı yazı için bu 36 soruyu arkadaşıyla cevapladı ve sonucunda arkadaşına aşık oldu!
İşte aşık etmek istediğiniz kişiye sormanız gereken 36 soru!
Eğer buraya kadar geldiyseniz, bravo. Bu demektir ki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 200.000 TL'lik soruya doğru cevap verebilirsiniz :)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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