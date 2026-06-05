Aşkın Formülünü Çözen Psikolog: Birini Aşık Etmek İçin Bu 36 Soruyu Sorun!

Arthur Aron, henüz Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünde bir psikoloji öğrencisiyken Elaine Spaulding ile yakınlaştı ve çift, o anda birbirlerine aşık olduklarını hissetti. Bu deneyim, onların hem birbirlerine hem de aşkın gizemlerine duydukları hayranlığı artırdı. (Evet, fotoğrafta Arthur ve Elaine'yi görüyorsunuz. Üstelik evliler!)

Aron, o sıralarda bir araştırma üzerinde çalışıyordu. Daha sonra konusunu değiştirme kararı aldı ve tahmin edeceğiniz üzere aşk üzerine çalışmaya başladı. Elaine'nin de dahil olduğu araştırmada, 'Laboratuvar ortamında, yabancılar arasında anında yakınlık yaratmanın bir yolu var mı?' sorusuna cevap aradılar.

Birbirini tanımayan iki kişi yan yana getirildi, çeşitli yöntemlerle iki kişinin birbirinden hoşlanmasını sağlamaya çalıştılar. Ancak bir türlü başarılı olamadılar. Aron, zamanla istenen etkiyi yaratabilecek güçlü bir yöntem keşfetti: Stratejik olarak tasarlanmış bir dizi soru. Aron, bu soruların çiftler tarafından birbirlerine sorulduğunda, aralarında bir şeyler doğabileceğini düşündü.

Sorular, deneme yanılma yoluyla geliştirildi. Kimi soruların daha etkili olduğu fark edildi. Aron, katılımcıların kişisel bilgilerini paylaşmalarına ve yavaş yavaş karşılıklı takdir duygusunu geliştirmelerine en iyi şekilde yardımcı olan soruları seçti.