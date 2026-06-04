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Klinik Psikoloğa Göre İnsanların Sizi Kıskandığını Gösteren İşaretler

Klinik Psikoloğa Göre İnsanların Sizi Kıskandığını Gösteren İşaretler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 15:01
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Bazı insanların yanında kendinizi kötü hissettiğiniz olmuştur. Sanki enerjinizi düşürürler, sizi negatif bir şekilde etkilerler. Bu gibi durumlarda, o insanların nazarının değdiğini düşünebilirsiniz. Psikologlara göre, bu durumun bilimsel bir açıklaması var. 

Kıskanç insanlar, devamlı bir rekabet içindedir ve yaptıklarıyla kendinizi kötü hissetmenize neden olurlar.

İşte psikologlara göre, sizi kıskanan bir insanı ele veren işaretler.

Kaynak 1

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Bir düşünün: Dost, kötü günde değil, iyi günde belli olur.

Bir düşünün: Dost, kötü günde değil, iyi günde belli olur.

Hayır, bu cümleyi ne siz yanlış okudunuz ne de biz yanlış yazdık. 

Yıllardır söylenegelen bir cümle vardır: 'Dost kötü günde belli olur.' denir. Ancak insanların kötü gününde yanında olmak, iyi gününde yanında olmaktan daha kolaydır. Asıl zor olan, bir kişi başarılı, mutlu olduğunda da onun yanında olabilmek ve onun adına sevinmektir. 

Gelin görün ki günümüzde birçok insan bunu yapamıyor. Ya işinizi, ya ilişkinizi ya da kazançlarınızı kıskanıyorlar. Bu nedenle bazı insanların yanına gittiğinizde, kendi hayatınızdan bir şeyler anlatmaya başladığınızda adını tam olarak koyamadığınız bir his yaşarsınız. Sanki hatalı bir şey yapmış gibi hissedersiniz. Halbuki ortada hatalı birisi varsa, o siz değilsiniz.

Sevdiğiniz ve iyi de anlaştığınız birinin, gizlice sizin kötülüğünüzü istemesi hiç de hoş bir durum değil. Tabii bunu zamanla fark edersiniz. Yediğinizin içtiğinizin ayrı gitmediği kişiden yavaş yavaş soğumaya başlar, ona bu davranışı bir türlü konduramazsınız. En güvendiğiniz kişinin, sizin başarısızlığınızdan zevk alacağını düşünmezsiniz. Ne yazık ki etrafımızdaki birçok insan da tam olarak bunu yapar.

Peki bir insanın sizi kıskandığını nasıl anlarsınız?

1. Başarılarınızı önemsizleştirir.

1. Başarılarınızı önemsizleştirir.

Gerçek bir arkadaş, en küçük başarıları bile kutlar ve sıkı çalışmanız için sizi motive eder. Öte yandan, kıskanç bir arkadaş ilerlemenizi küçümsemeye çalışabilir. 

Psikolog Dr. Shannon Franklin, 'Duygusal olarak sabotaja uğradığınızın sık görülen bir göstergesi, insanların başarılarınızı sürekli olarak küçümsemesidir.' diyor. 

'İlerlemenizi kutlayacaklar; ancak kısa süre sonra bu başarının neden o kadar önemli bir olay olmadığına odaklanacaklar. Başarınızı küçümsemelerinin nedeni, ilerlemenizin onları aşağılık hissettirmesi veya size kıyasla geride kaldıklarını düşünmeleri olabilir.'

2. İşler sizin için iyi gittiğinde, hayal kırıklığına uğrar.

2. İşler sizin için iyi gittiğinde, hayal kırıklığına uğrar.

Dr. Franklin, “Başarınızı kıskanan bir kişi, hayatınızda olumlu bir şey olduğunda sizin için üzülüyormuş gibi davranacaktır.” diyor. “Sizi önemseyen arkadaşlar destekleyici olacak ve sizinle birlikte kutlayacaklardır. Kendine güveni olmayan kişiler ise genellikle kıskançlıklarını ilgisizlik ve olumlu deneyimleri paylaşmaya isteksizlik yoluyla gösterirler.”

Örneğin, yeni bir araba aldığınızda ve bunu neşeyle anlattığınızda ilk olarak sizin adınıza sevindiklerini söyleseler de daha sonra o arabanın aslında neden kötü olduğunu anlatmaya başlar!

3. Endişe maskesi altında, cesaret kırıcı söylemlerde bulunur.

3. Endişe maskesi altında, cesaret kırıcı söylemlerde bulunur.

Sizi fırsatlardan vazgeçirmeye çalışan 'endişeli arkadaşa' karşı dikkatli olun. Dr. Franklin, 'Bu kişiler size düzenli olarak bir şeyin neden işe yaramayacağını veya beklentilerinizi neden düşürmeniz gerektiğini söyleyebilirler,' diyor. 'Yapıcı geri bildirim sağlıklı olsa da, tekrarlanan olumsuzluk, sizin başarılı olmanızdan ziyade olduğunuz yerde kalmanızı istemenin altında yatan bir arzuyu ortaya çıkarabilir.'

Dr. Franklin'e göre, sizi kasten etkilemek için gereksiz şüpheler veya eleştiriler ortaya atabilirler.

4. Kazancınızdan çok, hatanıza odaklanır.

4. Kazancınızdan çok, hatanıza odaklanır.

Başarısızlığınızdan veya acınızdan zevk alıyormuş gibi görünen bir arkadaşınız oldu mu hiç? Bunu ilk başta fark etmek her zaman kolay değildir, ancak fark etmeye başladığınızda görmezden gelmek imkansız hale gelir. 

Dr. Franklin, 'Sorunlarınızı/kayıplarınızı vb. coşkuyla tartışan aynı kişi, başarılarınızı sizinle birlikte kutlamak konusunda genellikle isteksiz görünüyor' diyor.

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5. Sürekli kendini sizinle kıyaslar.

5. Sürekli kendini sizinle kıyaslar.

Dr. Franklin, “Bir arkadaşlıkta her birey kendi başına gelişebildiğinde, sağlıklı ilişkiler gelişir,” diyor. “Sürekli kendini sizin ilerlemenizle karşılaştıran bir kişi, siz bir şeye sahip olduğunuzda kendini başarısız hissedebilir veya onunla rekabet edemeyebilir. Kendini sürekli başkasına göre ölçmek, olumsuz duyguları ve davranışları besler.”

Peki insanlar neden sevdikleri insanları kıskanıyor?

Bu durumun altında özgüven eksikliği, güvensizlik veya terk edilmişlik duygusu yatıyor. Eğer birey, kendi seçimlerine güvenmiyora bir başkasının 'iyi' seçimlerinin kendi 'kötü' seçimlerini vurguladığını hissedebilir. Bu nedenle karşısındaki kişiyi de geriye çekmeye, onun başarılarına bir sebep bulmaya çalışır.

Klinik Psikolog Beyhan Budak'ın konuyla ilgili videosunu buradan izleyebilirsiniz:

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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