Klinik Psikoloğa Göre İnsanların Sizi Kıskandığını Gösteren İşaretler

Hayır, bu cümleyi ne siz yanlış okudunuz ne de biz yanlış yazdık.

Yıllardır söylenegelen bir cümle vardır: 'Dost kötü günde belli olur.' denir. Ancak insanların kötü gününde yanında olmak, iyi gününde yanında olmaktan daha kolaydır. Asıl zor olan, bir kişi başarılı, mutlu olduğunda da onun yanında olabilmek ve onun adına sevinmektir.

Gelin görün ki günümüzde birçok insan bunu yapamıyor. Ya işinizi, ya ilişkinizi ya da kazançlarınızı kıskanıyorlar. Bu nedenle bazı insanların yanına gittiğinizde, kendi hayatınızdan bir şeyler anlatmaya başladığınızda adını tam olarak koyamadığınız bir his yaşarsınız. Sanki hatalı bir şey yapmış gibi hissedersiniz. Halbuki ortada hatalı birisi varsa, o siz değilsiniz.

Sevdiğiniz ve iyi de anlaştığınız birinin, gizlice sizin kötülüğünüzü istemesi hiç de hoş bir durum değil. Tabii bunu zamanla fark edersiniz. Yediğinizin içtiğinizin ayrı gitmediği kişiden yavaş yavaş soğumaya başlar, ona bu davranışı bir türlü konduramazsınız. En güvendiğiniz kişinin, sizin başarısızlığınızdan zevk alacağını düşünmezsiniz. Ne yazık ki etrafımızdaki birçok insan da tam olarak bunu yapar.

Peki bir insanın sizi kıskandığını nasıl anlarsınız?