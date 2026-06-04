Klinik Psikoloğa Göre İnsanların Sizi Kıskandığını Gösteren İşaretler
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Bazı insanların yanında kendinizi kötü hissettiğiniz olmuştur. Sanki enerjinizi düşürürler, sizi negatif bir şekilde etkilerler. Bu gibi durumlarda, o insanların nazarının değdiğini düşünebilirsiniz. Psikologlara göre, bu durumun bilimsel bir açıklaması var.
Kıskanç insanlar, devamlı bir rekabet içindedir ve yaptıklarıyla kendinizi kötü hissetmenize neden olurlar.
İşte psikologlara göre, sizi kıskanan bir insanı ele veren işaretler.
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Bir düşünün: Dost, kötü günde değil, iyi günde belli olur.
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1. Başarılarınızı önemsizleştirir.
2. İşler sizin için iyi gittiğinde, hayal kırıklığına uğrar.
3. Endişe maskesi altında, cesaret kırıcı söylemlerde bulunur.
4. Kazancınızdan çok, hatanıza odaklanır.
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5. Sürekli kendini sizinle kıyaslar.
Klinik Psikolog Beyhan Budak'ın konuyla ilgili videosunu buradan izleyebilirsiniz:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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