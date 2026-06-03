Hayata ve Kararlarınıza Bakış Açınızı Değiştirecek Psikolojik Deney: Asch Uyumluluk Deneyi
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Kalabalık bir grubun, kafede oturduğunu düşünün. Herkes çay isterken bir kişi kararını değiştirip kahve istediğinde, grubun geri kalanı da kahveye döner. Peki bunun sebebi ne?
Eğer siz de o kararını değiştiren kişilerdenseniz, merak etmeyin. Yalnız değilsiniz.
1951 yılında Sosyal Psikolog Solomon Asch'in yaptığı deney, insanların gruplar tarafından nasıl etkilendiğini kanıtlar nitelikte.
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Bir yerde sipariş verirken, kaç kez arkadaşınızın kararından etkilendiniz?
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Solomon Asch, sürü psikolojini anlatabilmek için 1951 yılında bir deney gerçekleştirdi.
Deney çok basit: Sadece çubukların uzunluklarına dikkat etmeniz gerekiyor.
Deneyin katılımcılarının yaklaşık yüzde 32'si yanlış cevap verdi.
Benzer bir deney, Muzaffer Sherif tarafından da yapıldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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