Hayata ve Kararlarınıza Bakış Açınızı Değiştirecek Psikolojik Deney: Asch Uyumluluk Deneyi

Kalabalık bir grubun, kafede oturduğunu düşünün. Herkes çay isterken bir kişi kararını değiştirip kahve istediğinde, grubun geri kalanı da kahveye döner. Peki bunun sebebi ne?

Eğer siz de o kararını değiştiren kişilerdenseniz, merak etmeyin. Yalnız değilsiniz.

1951 yılında Sosyal Psikolog Solomon Asch'in yaptığı deney, insanların gruplar tarafından nasıl etkilendiğini kanıtlar nitelikte.

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