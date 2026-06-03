Nobel Ödüllü Psikoloğa Göre Mutluluğun Sırrı

Herkesin bu soruya farklı bir cevabı var: Aşk, para, arkadaşlar, ev, araba...Fakat 'sıradan' bir arabası olan birinin de 'mutlu' olduğunu pek görmezsiniz. İnsanlar sahip oldukları şeylerin her zaman daha iyisini ararlar. Örneğin 2+1 evi olan biri, bir süre sonra neden 3+1 evi olmadığını düşünmeye ve dolayısıyla sahip olduğu şeyle eskisi kadar mutlu olmamaya başlar.

İşte Nobel Ödüllü Psikolog Herbert Simon'a göre mutluluğun sırrı da tam olarak burada yatıyor.

Ny Times'ın kaleme aldığı yazıya göre, insanlar olarak bilgi ve seçenek bolluğunun yaşandığı bir çağda, yeterince uzun ve dikkatli bakarsak her şeyin en iyisini bulabileceğimizi varsayıyoruz. Psikologlar bu eğilime 'maksimizasyon' diyor. Fakat işte bu eğilim, bize uzun vadede mutsuzluğu getiriyor.

O şeye ulaşmak değil, o şeyi arama süreci bizi mutsuz ediyor. 'Eğer arama sürecinin ne kadar yorucu ve yıpratıcı olduğunu bilseydiniz en uygun stratejinin aslında hiç de optimize edici olmadığını görürdünüz.' deniyor.