Nobel Ödüllü Psikoloğa Göre Mutluluğun Sırrı
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Mutluluk sizce nedir? Bir şeylerin en iyisini elde ettiğinizde mutlu olur musunuz? Belki sonucunda evet ama süreç sizin için yıpratıcı olabilir. NY Times, 'Karar verirken sık sık en iyiyi arama eğilimindeyseniz, karar verme süreciniz tamamen yanlıştır ve muhtemelen bu yüzden daha az mutlu olursunuz.' diyor.
Gelin, yapay zekâ ve bilişsel psikolojinin öncülerinden, ekonomi alanında Nobel ödülü sahibi Herbert Simon'ın 'mutluluk' tanımına bakalım.
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Mutluluğun sırrı sizce nedir?
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Psikolog Simon, insanların seçeneklerinin çok fazla olmasının aslında iyi bir şey olmadığını söylüyor.
Matematikçi John Allen Paulos, benzer bir prensibi yaptığı deneyle kanıtlıyor.
"Maksimumu hedefleyenler genellikle kararlarından ve hayatlarından daha az memnundurlar."
Sosyal medya, sonsuz bir "karşılaştırma motoru" gibi olduğu için, herkesin "en iyiyi" aramasına neden oluyor.
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Gelelim nasıl mutlu olabileceğimize.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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