Yeni Araştırma, Narsist Annelerin Çocuklarını Nasıl Etkilediklerini Ortaya Çıkardı

Narsistlik, bir tür psikiyatrik rahatsızlıktır. Narsist kişiler benmerkezci bireylerdir ve kendilerini dünyanın merkezinde görürler. Dolayısıyla diğer insanların ne düşündüğü, ne durumda olduğu onlar için önemli değildir. Üstelik narsistler anne baba olduklarında da bu durum değişmez.

Peki narsist bir ebeveynle büyüyenlerde nasıl bir karakter oluşur?

Frontiers in Psychology'de yeni bir araştırma yayınlandı. Bu araştırma, narsist ebeveynlerin özellikle kız çocuklarının erken yetişkinlik döneminde 'duygularını nasıl işleyeceklerini öğrenme sürecini' olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.

