Daha 17’den Güçlü Açılış: YouTube’da Bir Günde Ulaştığı İzlenme Sayısı Şaşırttı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.06.2026 - 15:06
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte televizyon ekranlarında yeni yapımlar izleyiciyle buluşmaya başladı. Bu sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olan Daha 17 de ilk bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi, kısa sürede hem sosyal medyada hem de reyting listelerinde dikkat çekmeyi başardı. 

Son yıllarda yaz dizilerinin sayısının azalması nedeniyle izleyiciler yeni projeleri daha yakından takip ediyor. Bu nedenle Daha 17’nin ilk bölümü yayınlanmadan önce de diziye yönelik büyük bir merak vardı. İlk bölümün ardından ortaya çıkan veriler ise yapımın beklentilerin karşılığını vermeye başladığını gösterdi. Özellikle dijital platformlardaki izlenme rakamları dizinin geniş bir kitleye ulaştığını ortaya koydu.

31 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayan Daha 17, yayın gecesinin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı.

Dizinin ilk bölümü televizyon ekranındaki performansının yanı sıra dijital tarafta da önemli bir ilgi gördü. Kanal D dizisinin YouTube’daki izlenme rakamları kısa sürede yükselmeye başladı. Dizinin ilk bölümü yalnızca bir gün içinde 4 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştı.

İlk bölümün YouTube’da yalnızca bir günde ulaştığı izlenme sayısı diziye olan ilgiyi ortaya koydu.

Reyting sonuçları da yapım adına olumlu bir tablo ortaya koymuştu. Daha 17, Total kategorisinde günü üçüncü sırada tamamlamış, AB grubunda da üçüncü sıraya yerleşerek hedef kitlesinden karşılık almayı başarmıştı. ABC1 kategorisinde ise ikinci sıraya yükselerek dikkat çekici bir sonuç elde etmişti.

Dizinin sezon boyunca nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Yaz sezonunun ilk büyük projelerinden biri olarak görülen Daha 17, ilk sınavını başarıyla geçmiş görünüyor. Hem televizyon ekranında elde ettiği sonuçlar hem de YouTube’daki milyonlarca izlenme yapım ekibinin yüzünü güldürdü.

Dizinin merkezinde, çocuk yaşta ailesinden kopan ve kardeşini bulmaya çalışan Aras karakteri yer alıyor. Başrolleri ise Çağan Efe Ak, Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Dilara Aksüyek paylaşıyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
